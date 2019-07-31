Следователь имел умысел привлечь к ответственности заведомо невиновного и искусственно создал доказательства вины Карпюка

Николай Карпюк. Фото: svoboda.org

ГПУ подготовила подозрение российскому следователю за фабрикацию дела Карпюка https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%8E%D0%BA%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%8E%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%8E%D0%BA%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%8E%D0%BA 2019-07-31T12:50:00+03:00 Украина Следователь имел умысел привлечь к ответственности заведомо невиновного и искусственно создал доказательства вины Карпюка

Генеральная прокуратура составила сообщение о подозрении следователю Следственного комитета России по факту незаконного привлечения к ответственности заведомо невиновного украинца Николая Карпюка. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По данным прокуроров, гражданин России К., занимая должность старшего следователя по особо важным делам первого отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, умышленно незаконно привлек к ответственности Николая Карпюка. Отмечается, что следователь имел умысел привлечь к ответственности заведомо невиновного и искусственно создал доказательства вины Карпюка в инкриминируемых преступлениях.

На данный момент готовится запрос о международной правовой помощи в компетентные органы РФ относительно сообщения о подозрении гражданину РФ К. и проведения ряда процессуальных действий.

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В ходе досудебного расследования выясняют, кто еще может быть причастным к незаконному привлечению Карпюка к уголовной ответственности.

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Как сообщалось, лидер Украинской национальной ассамблеи Николай Карпюк был задержан в марте 2014 года в России.

Напомним, 19 мая 2016 года в Верховном суде Чечни судили украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха, обвиняемых в убийстве российских военнослужащих в Грозном. 26 мая Верховный суд Чеченской Республики огласил приговор по делу украинцев, Карпюк был приговорен к 22,6 годам заключения, Клыху дали 20 лет.

В декабре Карпюка этапировали в колонию Владимирской области.

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