Генсек ОБСЕ поддержал новый законопроект об адвокатуре

Томас Гремингер назвал долгожданным законопроект 9055

Фото: Pixabay

Генсек ОБСЕ поддержал новый законопроект об адвокатуре //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e9d/0b0/5c7e9d0b0f108.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e9d/0b0/5c7e9d0b0f108.jpg 2019-03-05T18:01:00+02:00 Украина Томас Гремингер назвал долгожданным законопроект 9055

Законопроект "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины, является прогрессом по сравнению с действующим законодательством об адвокатуре – считает генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

С оценкой прогресса судебной реформы и ее перспектив в Украине Томас Гремингер выступил в понедельник, 4 марта, в Вене в штаб-квартире ОБСЕ в ходе конференции "Итоги ключевых реформ в Украине: децентрализация и судебная система". По его словам, судебная реформа была бы неполной без реформирования адвокатуры, а соответствующий законопроект 9055, который все еще ждет рассмотрения в Верховной Раде, он назвал долгожданным.

"Я разделяю взгляды, что предложенный законопроект является шагом вперед по сравнению с законом об адвокатуре, действующим с 2012 года. И я призываю украинское руководство оставаться приверженным реформе", – сказал генсек ОБСЕ в своей речи.

Оценивая предыдущие результаты судебной реформы в Украине, Томас Гремингер отметил как большие достижения фундаментальные изменения в судебной системе на законодательном уровне, а также значительное кадровое обновление судейства за счет профессионалов из других юридических профессий.

Законопроект 9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" был подан на рассмотрение Верховной Рады президентом Петром Порошенко в сентябре 2018 года. Документ предусматривает расширение профессиональных прав адвокатов, предоставляет дополнительные гарантии адвокатской деятельности , а также создает прозрачную систему дисциплинарной ответственности адвокатов за нарушение норм профессиональной этики.

По оценкам экспертов Совета Европы, законопроект 9055 полностью соответствует требованиям и стандартам Евросоюза . С призывом поддержать этот законопроект к депутатам Верховной Рады обратился совет директоров Американской торговой палаты в Украине.

На сегодняшний день проект закона об адвокатуре прошел комитет Верховной Рады по правовой политике и правосудию и с рекомендацией о принятии в первом чтении был передан на рассмотрение в сессионный зал.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Генсек ОБСЕ поддержал новый законопроект об адвокатуре". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.