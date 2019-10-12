Генштаб усилил боеготовность воинских частей ко Дню защитника Украины

фото: ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили боеготовность воинских частей в районах выполнения боевых задач в течение выходных и праздничных дней, а именно – в День защитника Украины. Об этом сообщили на странице в Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В течение выходных и праздничных дней, по приказу начальника Генерального штаба — Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, усиленно боеготовность воинских частей ВС Украины в пунктах постоянной дислокации и в районах выполнения боевых задач. Охрана военных объектов повышена, дежурные смены и резервные подразделения будут нести службу в усиленном режиме", — говорится в сообщении.

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Также Генеральный штаб ВСУ предостерег граждан от незаконного проникновения на охраняемые территории, а также от провокационных действий рядом с военными объектами.

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Ранее мы писали, что в Украине на 14 октября по случаю Покровы и Дня защитника Украины запланированы около 300 мероприятий, для обеспечения правопорядка будут привлечены силы Национальной полиции, Национальной гвардии и Госслужбы по ЧС.

Кроме этого, актриса театра и кино Ада Роговцева лично поздравила украинских военных с праздником. Артистка уже не первый год навещает украинских военных на передовой и убеждена, что все должны брать с них пример.

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