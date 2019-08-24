Герои "Сегодня": пережившие страшные диагнозы Дарья и Инесса помогают другим победить рак

Девушки помогают развенчивать мифы о болезни, и проходить все этапы лечения и реабилитации

"Сегодня" гордятся Украиной и каждым украинцем. И именно День Независимости – лучшая возможность поблагодарить всех, кто делает нашу страну сильной, независимой и европейской. Эти люди – для нас настоящие герои.

Мы учредили специальную награду – Герои "Сегодня". Ее мы будем вручать обычным украинцам, чьи истории и поступки нас поразили. Эти люди действуют по зову сердца, не рассчитывая на признание. Они не сомневаются, и делают уверенный шаг навстречу риску, который иногда может закончиться фатально.

Вручение награды станет традицией новостей "Сегодня".

Одна из первых наград досталась тем, кто прошел тяжелый, для многих – непреодолимый путь. Теперь они собственным примером доказывают: онкология – это не приговор.

Две наши героини, которые столкнулись со страшным диагнозом – Инесса и Дарья. Они имеют разные истории, сложные, болезненные, которые иногда хочется стереть из памяти. Но для "Сегодня" они их рассказали. Чтобы поддержать и вдохновить других.

На теле Дарьи Брыкайло – полметра шрамов. Она больше никогда не сможет иметь детей.

"Я хотела быть мамой пятерых прекрасных деток, и немножко для меня эта информация оказалась наверное более сложной, чем онкология, потому что это как раз было время, когда мы с мужем планировали четвертого ребенка", - рассказывает соучредительница общественной организации "Soul Sisters" Дарья Брыкайло.

Дарье 36 лет. Рак молочной железы ей поставили три года назад. Предвестники болезни были и раньше, впрочем, частные врачи причин беспокоиться не видели. Диагноз женщина узнала в Институте рака.

"Когда я пришла в Институт рака, на меня смотрели огромнейшими глазами и спрашивали: а где вы были все это время? Как можно было вырастить себе такую ​​опухоль, такого размера? Когда я услышала свой диагноз, мне очень было страшно", – говорит Дарья Брыкайло.

Страшно, потому что не знала как ей, маме троих детей, жить дальше и где взять бешеные деньги на лечение? Сначала колебалась, но в итоге пришлось заявить всему миру: "у меня рак и мне нужна помощь".

"Нужно открыться, нужно признаться, нужно сказать об этом вслух. К сожалению, гордые лежат в гробу, как бы это жестко сейчас ни звучало. Меня поддержало огромное количество людей", – говорит соучредительница общественной организации "Soul Sisters" Дарья Брыкайло.

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Для борьбы с раком Дарье не нужны были химио- или лучевая терапия – только операции. Ей удалили яичники, правую молочную железу и девять лимфоузлов. Теперь у Дарьи ремиссия. Она ежедневно принимает гормональные препараты, регулярно проверяется у врачей.

Но это не мешает ей вести активную жизнь. За время ремиссии Дарья изменила свой статус: с онкопациента -на общественного деятеля в сфере онкологии. Совместный с подругой образовательный проект "Soul Sisters" помогает онкобольным пройти все этапы лечения и реабилитации, и – вести свою борьбу с мифами и стереотипами о раке.

"В случаях болезни часто говорят: у тебя онкологическое заболевание, у тебя будет химиотерапия, у тебя выпадут все волосы. И вот, если честно, то фраза "у тебя выпадут все волосы" как-то меня больше всего расстроила, даже больше, чем сам рак", – говорит председатель общественной организации "Cancel/R" Инесса Матюшенко.

Инесса тоже еще на этапе постановки диагноза столкнулась с многочисленными мифами и стереотипами.

"Я не хотела, чтобы на меня смотрели как на умирающую девочку со смертельным диагнозом", - говорит Инесса.

О том, что у нее, сироты, четвертая стадия "лимфомы Ходжкина", она ​​узнала в 24 года.

"Для меня как студентки было шоком то, что будет визуально видно, что я болею", – вспоминает председатель общественной организации "Cancel/R" Инесса Матюшенко.

Поэтому, после первых же химий девушка начала носить парик, чтобы никто не догадался.

"Я ходила в душ в парике, там я его не могла снять, потому что там ни было шторок. Я полностью вокруг все завешивала одеялами, и только тогда я могла снять парик и лечь спать нормально", - делится своей историей Инесса Матюшенко.

Но лечение помогло лишь на полгода. Болезнь вернулась.

"Я была просто в таком шоке, в слезах. Мне сказали, что нужно делать трансплантацию костного мозга, она стоит приблизительно 200 тысяч гривень", - расказывает председатель общественной организации "Cancel/R" Инесса Матюшенко.

И тогда истощенная физически и морально Инесса приняла для себя смелое решение – открыться людям.

"Если ты не полечишься – ты умрешь. Собрали деньги – сделали трансплантацию", – говорит Инесса Матюшенко.

Почти 4 года Инесса является "cancer survivor" – так на английском называют людей, которые вышли в длительную ремиссию. Девушка создала проект, созвучный с этим словом – "Cancel/R". Его цель – поддержка тех, кто выздоравливает. Инесса настаивает именно так надо называть людей в диагнозе, ибо жизнь продолжается, несмотря ни на какие болезни и продлится после них.

"Если человек хочет что-то делать для себя, значит он живет, значит он живой, значит он борется за свою жизнь", – говорит председатель общественной организации "Cancel/R" Инесса Матюшенко.

Дарья и Инесса – знакомые. Они фактически делают одно дело: борются с мифами и стереотипами. Обе настаивают: жизнь есть и во время диагноза, и после него. Именно поэтому команда "Сегодня" не колебалась ни секунды. Эти девушки – настоящие Герои "Сегодня". Потому что жизнь должна победить.

Ранее известная исполнительница Евгения Власова, которая недавнопрезентовала новую песню после перерыва в карьере, рассказала, что ей пришлось пережить после того, как она победила рак. Об этой болезни певица предпочитает не говорить, но совсем недавно она решилась рассказать о трудностях своим подписчикам в социальной сети.

Смотрите видео: откровенная исповедь Евгении Власовой о самом сокровенном

А между тем, в США ученые начали испытания вакцины, которая может предотвратить возникновение рака или затормозить его развитие. Исследования ведет Стивена Джонсон вместе с коллегами из Университета штата Аризона на протяжении 10 лет.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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