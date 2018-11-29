Глава Госархстройинспекции Кудрявцев подтвердил наличие высшего образования

На момент назначения на должность главы Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев имел дипломы Киевского международного университета гражданской авиации и Национального университета "Одесская юридическая академия", заявили в пресс-службе ведомства, сообщает "Гордон".

Глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) Алексей Кудрявцев предоставил документальные подтверждения наличия высшего образования. Об этом сообщает пресс-служба в официальном комментарии на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что на момент назначения на должность согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 26 июня 2015 №632-р Кудрявцев имел диплом Киевского международного университета гражданской авиации по направлению подготовки "Менеджмент" (бакалавр менеджмента), а также Национального университета "Одесская юридическая академия" по специальности "Правоведение" (специалист юрист). Прилагаются также фотокопии указанных дипломов.









Фото: dabi.gov.uа Фото: dabi.gov.uа Фото: dabi.gov.uа Фото: dabi.gov.uа Фото: dabi.gov.uа

Скандал вокруг вопроса образования Кудрявцева в ГАСИ связывают с его антикоррупционной деятельностью в строительной сфере и расценивают как часть заказной информационной кампании.

"Подобные информационные атаки против руководителя ГАСИ ведутся уже не первый день и связаны исключительно с реальной борьбой против коррупционных схем, что годами выстраивались в системе государственного архитектурно-строительного контроля", – говорится в сообщении.

Начатые реформы будут продолжены, подчеркивается в комментарии пресс-службы.

"На протяжении последних лет ГАСИ была проведена существеная работа для обеспечения надлежащего развития строительной отрасли Украины. В частности, осуществлена децентрализация функций госархсторйконтроля, реформирована разрешительная система и упрощены процедуры для индивидуального строительства, развития малого и среднего бизнеса, а также внедрены электронные сервисы в строительстве", – отметили в ГАСИ.

Подтверждением эффективности реализованных реформ является улучшение позиции Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business по показателю "Получение разрешения на строительство" – за два года Украина поднялась на 110 позиций и заняла в 2018 году 30-е место, заявили в Госархстройинспекции.