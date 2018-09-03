В Украину прилетит глава МИД страны-члена НАТО
Главными темами предстоящего визита Ине Эриксен Сьорейде является Донбасс и углубление двустороннего сотрудничества
Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде собирается посетить Украину с рабочим визитом, сообщили в украинском МИДе 3 сентября.
Согласно опубликованному на сайте внешнеполитического ведомства коммюнике, целью визита норвежского министра является "дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в полном соответствии с отношениями уровня межгосударственного партнерства".
В рамках визита Серейде встретится со своим украинским коллегой Павлом Климкиным, на переговорах с которым большое внимание уделит вопросам "развития политического диалога, укрепления позитивной динамики торгово-экономических отношений, привлечения норвежских инвестиций, а также эффективной реализации вспомогательных проектов правительства Норвегии в осуществлении реформ в Украине".
"Кроме того, министры уделят внимание углублению взаимодействия в целях противодействия угрозам в Европе, в том числе будут обсуждаться пути урегулирования конфликта на Донбассе, вызванного российской агрессией", – резюмировали в МИД Украины.
Находиться в Украине министр Серейде будет с 4 по 6 сентября.
Напомним, как сообщалось ранее, Украина является одним из основных экспортеров норвежской селедки.
Однако, объединяет две страны не только это – Норвегия также опасается российской агрессии и поэтому разместит танки на границу с РФ.
Кроме того, Норвегия изъявила желание запретить все фермы по выращиванию животных для меховой промышленности с 2025 года.
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