В Украину прилетит глава МИД страны-члена НАТО

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде собирается посетить Украину с рабочим визитом, сообщили в украинском МИДе 3 сентября.

Согласно опубликованному на сайте внешнеполитического ведомства коммюнике, целью визита норвежского министра является "дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в полном соответствии с отношениями уровня межгосударственного партнерства".

В рамках визита Серейде встретится со своим украинским коллегой Павлом Климкиным, на переговорах с которым большое внимание уделит вопросам "развития политического диалога, укрепления позитивной динамики торгово-экономических отношений, привлечения норвежских инвестиций, а также эффективной реализации вспомогательных проектов правительства Норвегии в осуществлении реформ в Украине".

"Кроме того, министры уделят внимание углублению взаимодействия в целях противодействия угрозам в Европе, в том числе будут обсуждаться пути урегулирования конфликта на Донбассе, вызванного российской агрессией", – резюмировали в МИД Украины.

Находиться в Украине министр Серейде будет с 4 по 6 сентября.

Напомним, как сообщалось ранее, Украина является одним из основных экспортеров норвежской селедки.

Однако, объединяет две страны не только это – Норвегия также опасается российской агрессии и поэтому разместит танки на границу с РФ.

Кроме того, Норвегия изъявила желание запретить все фермы по выращиванию животных для меховой промышленности с 2025 года.