Главная цель для новой власти

Семейная политика – ключевая составляющая стратегии национальной безопасности Украины

Главная цель для новой власти //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e55/592/5c9e555922502.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e55/592/5c9e555922502.jpg 2019-03-29T19:29:00+02:00 Украина Семейная политика - ключевая составляющая стратегии национальной безопасности Украины

Ведь любое общество не способно существовать без мужчины и женщины, которые решают заключить священный брак, рожать детей и обеспечивать жизнедеятельность своей семьи. Это базис украинского государства, это – основы существование любой цивилизации.

Семейная политика в Украине заставляет смущаться. Она хромая и больная. Хотя, честно говоря, есть основания утверждать, что ее вообще не существует в комплексном понимании. Отсутствует даже профильное министерство. А если и говорят о поддержке семей, то имеют в виду в основном социальное обеспечение. Да, оно необходимо, но только как дополнительный компонент.А основным фактором этой темы есть ценности. Поэтому можем ли мы констатировать подъем и реализацию именно просемейных ценностей – в СМИ, в наших домах, кабинетах власти, законах – постановлениях?

В современном обществе часто звучит тезис о правах и интересах личности и гражданина. Однако сегодня следует все громче кричать о правах и интересы семей. Тем более, что лицо и гражданин не могут существовать вне института семьи. Сегодня пришло время приложить все усилия для создания в стране просемейной повестки дня. Мы имеем общую цель – построить государство, которое экономически процветает, живет в безопасности и благополучии. Но самая главная цель – построение государства, где живут счастливые крепкие семьи. Количественными и качественными показателями достигнутого успеха можно считать следующее:

- всестороннее содействие заключения брака и уменьшение количества внебрачных связей;

- общественная традиция заключения брака между мужчиной и женщиной в возрасте до 30 лет;

- весомое снижение тенденции разводов;

- увеличение среднего показателя количества детей в каждой семье до трех;

- а также как следствие – общее омоложение и укрепление нации.

Все эти показатели будут свидетельствовать о высоком уровне морали и ответственности общества.

Крепкие и здоровые семьи – это семьи, построенные на основе библейских ценностей, которые являются инструментом для решения многих проблем – сиротства, бездомных, ВИЧ / СПИДа, алкоголизма, наркомании. Здоровые семьи в государстве – это не только морально, но и рационально. Поэтому эта тема должна стать абсолютно естественной составляющей всех базовых документов органов власти, в том числе, Совета национальной безопасности и обороны.

Отрицательные факторы

Развод. Эта практика стала нормированой и больше не вызывает удивления. Общество привыкло, что около половины браков расторгаются уже через несколько лет.

Гражданские "браки". Это еще одно явление, которое имеет все шансы превратиться в новую традицию – гражданские партнерства без всякой государственной регистрации и церковного венчания.

Еще одна угроза – посягательство на дефиницию пола. Сегодня широко внедряется так называемая гендерная теория. Слово "пол" в публичном дискурсе все чаще заменяют понятием "гендер". Эта стратегия преследует цель – нейтрализовать понятия биологического пола для дальнейшего нормирования различных сексуальных извращений и психических отклонений. Но правда заключается в том, что не существует никакого гендера, является лишь биологический пол. И позволим себе напомнить, что пол определяется первичными половыми признаками, а не социальной ролью или функцией. И существует только два пола – мужской и женский.

Искусственное прерывание беременности. Распространение практики прерывания беременности приобрело признаки настоящего геноцида.

Задача для всех и каждого

Счастливые и крепкие семьи – это, прежде всего, ответственность самих семей и общества, в котором они образуются. Однако именно органы государственной власти имеют огромные полномочия для создания того, что мы в начале назвали просемейным общественным порядком дня, или же просемейной конъюнктурой. Задача для всех и каждого в этом контексте можно сформулировать несколькими ключевыми тезисами: – рассматривать семейную политику государства в контексте национальной безопасности;

- ориентацию на права и интересы семей считать приоритетными в государственной стратегии, общественном секторе и экономической жизни;

- внедрить в средней и высшей школе преподавание курса по подготовке к супружеской семейной жизни;

- популяризировать половое воздержание до брака как один из способов борьбы с эпидемией ВИЧ / СПИД и другими венерическими заболеваниями

- принять закон который бы противодействовал пропаганде гомосексуализма;

- принять закон о противодействии искусственного прерывания беременности;

- ввести механизм увеличения денежных выплат на каждую следующую в семье ребенка; – способствовать развитию семейного бизнеса, стимулировать этот процесс обучением и налоговыми льготами;

- реализовывать национальную медиа-стратегию по подъему авторитета семейного союза мужчины и женщины, которые рожают и ответственно воспитывают детей;

- обеспечивать этот процесс должна прежде всего Общественная телерадиоорганизация Украины

обеспечивать государственный социальный заказ на реализацию просемейных стратегий профильными авторитетными общественными и религиозными организациям, имеющим соответствующую мотивацию и солидный опыт.

Мы в мировом контексте хотим ассоциироваться не только с хорошим черноземом, красивыми девушками или пионерством в космической отрасли, также со страной с устойчивыми христианскими ценностями в семье.

Именно ориентация на эти цели позволит нам говорить о сохранении и дальнейшем развитии нашей страны, а также нашего народа.

Христианская Бизнес Ассоциация.

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