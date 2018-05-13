Главная тема: причины подростковой беременности в Украине

Ежегодно тысячи украинок становятся матерями еще до совершеннолетия. Это один из самых высоких показателей подростковой беременности в Европе. В то же время говорить с детьми о сексе – в украинских семьях до сих пор не принято. Не хотим? Или не умеем? – Обсудим в "Главной теме".

Что о сексуальном воспитании детей обязаны знать взрослые? В каком возрасте и как говорить с детьми о сексе? На откровенный разговор – приглашаем завтра в 20-00 в студии "Главной темы" с Еленой Кот.

Журналистские расследования и советы экспертов. Не пропустите уже завтра в 20.00 в "Главной теме" с Еленой Кот.

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