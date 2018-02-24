Главная тема: за год на заработки за границу выехал миллион украинцев

В каких условиях живут и трудятся заробитчане? Где платят больше и как не потерять заработанное?

В прошлом году в Польшу, Россию, Чехию и Германию выехал миллион украинцев. В каких условиях живут и трудятся заробитчане? Где платят больше и как не потерять заработанное?

Журналист "Главной темы" под прикрытием отправился трудовым мигрантом в Польшу. Что из этого вышло – смотрите в программе завтра в 20.00.

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Напомним, Госслужба статистики опубликовала рейтинг средних зарплат за ноябрь.

Ранее Госстат назвал ТОП-3 профессии с самыми высокими зарплатами. Рейтинг основан на данных по средней заработной плате по итогам восьми месяцев 2017 года.

По данным Национального банка Украины (НБУ), в 2017 году стало больше работы, а зарплаты выросли. Так, НБУ подсчитал, что реальная зарплата с начала года повысилась на 17,2%.

Как известно, украинское правительство уже озвучило, какой будет новый размер минимальной зарплаты с 1 января 2018 года – 3 723 грн. Соответствующие цифры уже заложили во внесенный в Раду проект госбюджета. Ранее "Сегодня" выяснял, как повышение доходов граждан повлияет на экономику Украины.