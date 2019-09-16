Главные мифы об электронных сигаретах

Современные рекламодатели позиционируют Е-сигарету как удобную и, главное, безопасную альтернативу традиционному табачному дыму. Однако в реальности все несколько сложнее

Миф 1. Чистота пара от электронных сигарет

Любая заправка для электронных сигарет, так или иначе, включает в себя аромы для электронных сигарет, пропиленгликоль, глицерин, и может содержать никотин. Вдыхание этих химических соединений и веществ не может быть абсолютно безвредным для человеческого организма, однако последствия всегда индивидуальны. В частности, пропиленгликоль может вызывать раздражения дыхательных путей и глаз.

Исследования, проводимые онкологическими центрами из штата Нью-Йорк, выявили и другие потенциально опасные соединения. Кроме того, некоторые пользователи любят увеличивать напряжение в своих девайсах для парения, добиваясь более насыщенного и густого пара. Соответственно, повышается и уровень небезопасных химических веществ.

Миф 2. Электронные сигареты для пассивных курильщиков

Считается, что электронные сигареты не вырабатывают токсичный дым, отравляющий не только курильщика, но и окружающих. Можно ли считать по аналогии "вторичный пар" полностью безвредным? Конечно, содержание химических вредных компонентов во вторичном паре намного меньше, нежели во вторичном дыме. Однако, как свидетельствуют эксперты-медики, даже электронный дым содержит мельчайшие частицы небезопасных и тяжелых металлов.

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Миф 3. Электронные сигареты полностью безопасны

Кроме токсичности ряда химических продуктов, входящих в состав, немалую угрозу здоровью представляет содержащийся в жидкости никотин. Особенно опасен ароматизированный никотин в жидком виде, который заманчиво пахнет и реализуется в привлекательной упаковке. Употребление никотина в больших количествах вызывает зависимость, а в особо больших объемах — способна спровоцировать летальный исход.

Медицинские учреждения ряда развитых государств разрабатывают нормативные документы, которые играли бы роль инструментов регулирования. В первую очередь, будут подвергаться контролю возрастные ограничения на потребление электронного пара. Особое внимание будет уделяться и тестированию новинок вейп-индустрии, а еще – информированию населения об опасности сердечно-сосудистых и легочных заболеваний.

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