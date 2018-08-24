Google поздравил Украину с Днем Независимости праздничным дудлом

Сегодня, 11:15

В Украине 24 августа отмечают 27 годовщину Независимости государства

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Компания Google поздравила Украину с Днем Независимости, создав тематический дудл. После клика на дудл в системе открывается поиск по ключевым словам "День Независимости Украины". На праздничном дудле изображен флаг Украины на фоне зеленого поля и голубого неба.

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Напомним, сегодня, 24 августа, Украине исполняется 27 лет, и страна празднует День Независимости. В Администрации президента сообщают, что лидеры стран мира продолжают присылать в адрес президента Украины Петра Порошенко поздравительные письма по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.

Главу государства и украинский народ с праздником поздравили Президент Республики Корея Мун Дже-Ин, Королева Великобритании Елизавета II, Король Королевства Саудовская Аравия Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, наследный Принц, Вице-премьер-министр, Министр обороны Королевства Саудовская Аравия Мухаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, Король Марокко Мохаммед VI, Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

Ранее мы писали о том, что украинцы желали друг другу на День Независимости.
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