GoPro презентует обновленное приложение – узнай больше в Цитрус!

Компания GoPro представила новое обновление приложения GoPro App, которое сделает процесс просмотра, редактирования и публикации более быстрым и удобным. Теперь можно не только управлять съемкой со смартфона, снимать, но и сразу редактировать. Это обновление интегрирует лучшие функции из приложения Quik для редактирования видео в приложение GoPro App и предлагает новое визуальное оформление, улучшенные инструменты создания роликов и усовершенствованные возможности фильтрации — все на базе нового программного движка.

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Новые возможности:

Важные моменты в ваших материалах определяются автоматически и создают потрясающие ролики из фотографий и видео. Эти ролики будут содержать недавно отснятые материалы GoPro, но пользователи также смогут добавлять любые фото или видео, сохраненные в библиотеке материалов смартфона.

Наличие более 20 фильтров на выбор и лицензию на применение нескольких видов фильтров в одном ролике. В результате вы получаете настраиваемый инструмент для редактирования с безграничными возможностями для творчества.

Видеоролики QuikStory будут сохраняться в редактируемом формате, что позволит в любой момент вносить в них изменения.

Чтобы получить больше – выбирай свою GoPro в Цитрусе и используй новые возможности камеры для создания лучшего фото и видеоконтента. Следи за новостями Цитрус и стань участником официальной презентации и мастер-класса об использовании возможностей GoPro App, которые состоятся в ближайшее время в обучающем пространстве Цитрус.

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