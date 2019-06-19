Город величия и пышности: каким увидели Париж победители конкурса "Авиатор 2019"

Юные авиаторы побывали у легендарных исторических памятников французской столицы

Елисейские поля, Эйфелева башня, Лувр еще десятки достопримечательностей. Сотня лучших студентов авиационных и технических вузов Украины за день обошли исторический Париж. А впереди их ждет два дня на самой масштабной в мире авиакосмической выставке Le Bourget 2019.

Это подарок талантливой молодежи от Благотворительного Фонда Бориса Колесникова в рамках конкурса "Авиатор 2019", который он проводит восьмой раз. За визит в Париж боролись 8500 студентов, из них экспертное жюри отобрало сотню лучших.

Во Франции студенты знакомятся с новинками и последними достижениями авиакосмической отрасли, прекрасной европейской столицей и готовятся отправиться в Диснейленд.

Город величия

Гранд-опера – первое, что потрясло студентов. Это главный театр французской столицы и одна из величайших оперных сцен мира. Ее зал вмещает до 2000 зрителей, а на огромной сцене могут находиться одновременно до 450 актеров. Одна из легенд гласит, что в контракте директора Парижской Оперы есть пункт, запрещающий продавать билеты и занимать ложу №5 второго яруса, потому что эта ложа принадлежит призраку оперы.

Даниил Кизим в Париже впервые: "Здешние старые улочки поддерживаются в настолько хорошем состоянии, что не веришь, что по ним ходили Наполеон ІІІ, Гюго. Архитектура завораживает своей пышностью и монументальностью. Это направление называется ампир, и оно очень идет Парижу", – говорит студент Харьковского авиационного института.

В десяти минутах от оперы находится Вандомская площадь. Это одна из пяти "королевских площадей" Парижа, которая раскинулась в историческом центре города. Архитектор Ардуэн Мансар сделал площадь восьмиугольной. Так было легче избавиться от темных углов и получить дополнительное место для городской застройки. В центре площади стоит Вандомская колонна, которую в честь победы под Аустерлицем приказал воздвигнуть Наполеон.

"Я в Париже уже был. Но сегодня узнал о городе намного больше чем в прошлый раз. Меня поразила история Вандомской колонны, которая отлита из пушек. Она невероятно большая, и не верится, что то, из чего она сделана, использовалось в битвах. А сейчас это все стало памятников, чем-то прекрасным", – отмечает Константин Корячко, победитель "Авиатора 2019" из Днепровского национального университета им. Гончара.

"Фонд сделал все возможное, чтобы прогулка ребят была наполнена приятными эмоциями, чтобы они осмотрели памятники архитектуры, увидели культурные символы Парижа, радовались жизни. Студенты весь день любовались очаровательными видами Парижа и наслаждались общением друг с другом. Говорят, Париж — это праздник, который всегда с тобой. Мы хотим, чтобы это ощущение праздника наша молодежь сохранила как одно из лучших воспоминаний", — говорит в свою очередь Президент благотворительного Фонда Борис Колесников.

"Да, я видел Париж!"

Площадь Согласия – центральная площадь Парижа, выдающийся памятник эпохи классицизма. Является второй по величине во Франции после площади Кинконс в Бордо. Настоящее украшение Площади Согласия – Луксорский обелиск. Этот грандиозный столб высотой в 23 метра целиком высечен из розового гранита. Его вершину венчает золотой наконечник, а по периметру нанесены иероглифы, повествующие о днях правления фараона Рамзеса II в Древнем Египте. Обелиск Луксора преподнес Франции вице-король Египта Мехмет Али в качестве подарка за расшифровку нанесенных на нем иероглифов французским ученым. По распоряжению короля Луи-Филиппа I, установлен на Площади Согласия в октябре 1836 года.













От Площади Согласия простирается главная улица Парижа – Елисейские поля.

"Я никогда не задумывался, почему Елисейские поля так называются. Поля, ну и поля. Здесь и вправду когда-то были пастбища для коров. Но французы не были бы французами, если бы не придумали красивую историю. Название происходит от греческого "элизиум" – в античной мифологии часть загробного мира, где избранные герои проводят дни без печали и забот. Но главное, конечно, в Париже – Эйфелева башня. Она чудесна. Когда видишь ее на картинке – это одно дело, и совсем другое быть рядом с ней. Теперь я могу говорить, "да, я видел Париж! И все это благодаря прекрасной образовательной инициативе Фонда Бориса Колесникова под названием "Авиатор", который открывает перед молодежью мир", – делится Сергей Савинов, студент Запорожского авиационного колледжа им. Ивченко.

"Я уже в предвкушении завтрашнего дня"

Завершением экскурсии по исторической части Парижа стал Лувр. Наряду с Эйфелевой башней – это одна из самых знаменитых достопримечательностей Парижа. Лувр известен туристам в первую очередь не как великолепный архитектурный памятник, служивший некогда домом французским королям, а как известнейший музей мира, куда тянутся ценители искусства со всех уголков земного шара.

"Я очень впечатлена городом, мне очень нравится его архитектура. Но, честно говоря, я уже в предвкушении авиационных событий, авиашоу на Le Bourget и больше жду завтрашнего дня. Я все-таки учусь на авиа- и и ракетостроителя. Для меня, как будущего специалиста, интересно пообщаться с представителями таких компаний как "Боинг" и Airbus", – рассказывает Алина Багач из Национального авиационного университета.

За предстоящие два дня на международной авиакосмической выставке студенты посетят стенды ведущих игроков мирового авиарынка, пройдут мастер-классы, прослушают лекции и семинары по развитию авиационной отрасли.

С помощью конкурса "Авиатор 2019" Благотворительный фонд Бориса Колесникова поддерживает молодых специалистов технических специальностей. Конкурс состоит из четырех отборочных этапов. Конкурсанты решают задачи, проходят тестирования, презентуют свои собственные проекты. В этом году молодые авиаторы представляли членам жюри конкурса идеи, связанные с использованием в авиации технологий дополненной реальности, аэрофобией, сокращением издержек чартерных рейсов, созданием онлайн-платформ, борьбой с загрязнением, управлением воздушным движением, разработками дронов с различными задачами и функциями, внедрением прогрессивной системы.

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