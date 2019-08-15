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Государство компенсирует клиентам МТБ БАНКа 25% стоимости приобретенного сельхозоборудования

Сегодня, 10:00

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Повышение технического уровня сельхозпроизводства является залогом больших урожаев и повышения качества продукции животноводства. Поэтому агропроизводители всегда стремятся оборудовать свое производство новой техникой. А государство идет навстречу агробизнесу и, взаимодействуя с банками, предлагает существенную финансовую помощь

Как сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, по состоянию на 8 июля 2019 года украинским аграриям направлено 174,6 млн грн частичной компенсации стоимости за покупку техники и оборудования отечественного производства.

МТБ БАНК входит в число 22 банков Украины, которые заключили Меморандум с Министерством аграрной политики, в рамках которого реализуется государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в виде предоставления финансовой поддержки фермерским хозяйствам и поддержки отрасли животноводства – государство частично компенсирует стоимость приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства.

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Главная цель Меморандума заключается в том, чтобы кредитные средства стали доступнее для украинских фермерских хозяйств и других сельхозпроизводителей. Благодаря сотрудничеству МТБ БАНКа и Министерства агрополитики клиенты банка покупают современное оборудование и другие средства производства, производя и зарабатывая больше, с одной стороны, и стимулируя производство отечественной техники – с другой. Если в рамках Меморандума между ПАО "МТБ БАНК" и Минагрополитики Украины сельхозпроизводитель, например, берет кредит в МТБ БАНКе, то государство осуществляет компенсацию 25% стоимости техники и оборудования отечественного производства. Это выгодно, и многие клиенты МТБ БАНКа уже воспользовались преимуществами, которые предоставляет Меморандум.

Напомним, что ПАО "МТБ БАНК" – один из старейших банков независимой Украины, отметивший в 2018 году свое 25-летие. Независимое рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" c 2009 года регулярно подтверждает рейтинг надежности депозитов на наивысшем уровне, с оценкой "5", долгосрочный кредитный рейтинг повышен до уровня uaAА- со стабильным прогнозом. А Национальное рейтинговое агентство "Рюрик" в октябре 2018 года присвоило ПАО "МТБ БАНК" долгосрочный кредитный рейтинг заемщика на уровне uaAA инвестиционной категории со стабильным прогнозом.

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