Грановский призвал Кличко уволить главного ветеринара Киева Заславского

Соответствующее депутатское обращение опубликовал на своей странице в Facebook народный депутат Александр Грановский. Под документом подписались сотни народных избранников.

Комментируя обращение, Грановский отмечает, что новый директор коммунального предприятия "Киевская городская больница ветеринарной медицины" Михаил Заславский преследует цель взять под контроль финансовые потоки частного приюта.

"По какому такому праву какой-либо чиновник может себе позволить оказывать давление на пожарников, сотрудников СЭС, ветеринарной службы, налоговиков? А о чем их просит этот чиновник? Только об одном – заявиться с проверкой и предписать передать контроль над приютом, в котором содержатся около 3 тысяч животных", – объясняет Грановский.

Депутат утверждает, что конфликт между активистами и "Сириусом" полностью управляется из коммунального предприятия. "Эта нелепая ситуация разделила настоящих героев и защитников прав животных на 2 лагеря. Разве это допустимо? К сожалению, эти люди даже не представляют, что они перешли в пользование в руки одного человека, который преследует самые что ни на есть животные цели, и это единственное, что связывает этого специалиста с животным миром", – пишет Александр Грановский.

Заславский был назначен в октябре 2017 года. Коммунальное предприятие отвечает за содержание домашних и регулирование численности бездомных животных. В своем официальном обращении к Виталию Кличко народные депутаты указывают, что вместо обеспечения киевлян качественными ветеринарными услугами, Заславский начал неправомерно растрачивать бюджетные средства. Мэру Киева напомнили, как в мае чиновник избил двух женщин-волонтеров, а в июне, совместно с группой лиц, совершил нападение на частный приют "Сириус". По этому факту открыто два криминальных производства.

Комментируя то нападение, руководитель приюта Александра Мезинова отметила, что Заславский покинул приют, не дождавшись вызванной полиции… "Помочь некому, зато облить грязью и оскорбить – желающих предостаточно", – писала Мезинова.

В своем обращении депутаты просят Кличко изучить обстоятельства дела и уволить Заславского с занимаемой должности.

Комментируя призыв уволить чиновника, Грановский отметил, что не видит другого варианта: "Боюсь, есть проблема: и уголовные дела, и неприемлемое поведение государственного мужа, и кулаки в адрес обычных женщин, и отсутствие компетенции заниматься подобными делами… У меня сегодня опустились руки. Я не вижу другого выхода из сложившейся ситуации. Мой единственный мотив – помочь животным. Другого нет и быть не может".