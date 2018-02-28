Грипп в Украине: Минздрав раскрыл новые данные
В ряде областей количество заболевших гриппом продолжает расти, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава
Грипп в Украине отступает – сейчас эпидемиологический порог превышен только в четырех областях, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.
Больше всего больных – в Ровенской, Житомирской, Волынской и Хмельницкой областях. Количество взрослых, которые заболевают гриппом, увеличивается на 6% еженедельно.
При этом в Киеве заболевших взрослых стало меньше на 8%. Врачи жалуются на низкий уровень вакцинации – прививки против гриппа сделали только 0,5% украинцев.
Напомним, на прошлой неделе эпидпорог в Украине по гриппу был превышен на 31%. По последним данным Минздрава, от гриппа уже умерло двое детей.
Минздрав напоминает, что симптомами гриппа являются высокая температура, лихорадка, головная боль, ломота в мышцах и суставах. Они могут проявляться внезапно и продолжаться от нескольких дней до нескольких недель.
Стоит напомнить о советах специалистов на время эпидемии гриппа и ОРВИ: медики дали рекомендации, которые позволят сэкономить на лекарствах.
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