Грипп в Украине: Минздрав раскрыл новые данные

Грипп в Украине отступает – сейчас эпидемиологический порог превышен только в четырех областях, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

Больше всего больных – в Ровенской, Житомирской, Волынской и Хмельницкой областях. Количество взрослых, которые заболевают гриппом, увеличивается на 6% еженедельно.

При этом в Киеве заболевших взрослых стало меньше на 8%. Врачи жалуются на низкий уровень вакцинации – прививки против гриппа сделали только 0,5% украинцев.

Напомним, на прошлой неделе эпидпорог в Украине по гриппу был превышен на 31%. По последним данным Минздрава, от гриппа уже умерло двое детей.

Минздрав напоминает, что симптомами гриппа являются высокая температура, лихорадка, головная боль, ломота в мышцах и суставах. Они могут проявляться внезапно и продолжаться от нескольких дней до нескольких недель.

Стоит напомнить о советах специалистов на время эпидемии гриппа и ОРВИ: медики дали рекомендации, которые позволят сэкономить на лекарствах.



