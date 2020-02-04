Гройсман призвал Кабмин Гончарука активнее бороться с онкологией

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака . А в Украине сейчас насчитывается около миллиона онкобольных.
Об этом бывший премьер-министр (2016-2019) Владимир Гройсман пишет на своей странице в Facebook.
По его убеждению – это не просто статистика, а миллион реальных жизней, миллионы человеческих судеб.
"В мире современных технологий рак – это не приговор. Для многих украинцев приговором становится стоимость лечения", – пишет бывший глава Кабмина.
Он напомнил, что возглавляемое им правительство планировало ввести в 2020 году программу страхования от онкологических болезней.
"Сделать это реально. И я предлагаю действующему правительства максимально активно взяться за реализацию этой идеи, которая поможет спасти тысячи, сотни тысяч людей!" – подчеркнул Владимир Гройсман.
Напомним, Всемирный день борьбы против рака был введен для того, чтобы привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, и значительно снизить смертность от рака.
Смотрите видео: как уберечь себя от рака
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Чаще всего люди умирают от рака легких, желудка, печени, толстого кишечника и молочной железы. Треть случаев смерти вызвана пятью основными факторами риска, которые связаны с поведением и питанием – это высокий индекс массы тела, недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей, отсутствие физической активности, употребление табака и употребление алкоголя.
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