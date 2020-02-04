Гройсман призвал Кабмин Гончарука активнее бороться с онкологией

Бывший глава правительства говорит о спасении сотен тысяч людей

/ Фото: Кабинет министров Украины

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака . А в Украине сейчас насчитывается около миллиона онкобольных.

Об этом бывший премьер-министр (2016-2019) Владимир Гройсман пишет на своей странице в Facebook.

По его убеждению – это не просто статистика, а миллион реальных жизней, миллионы человеческих судеб.

"В мире современных технологий рак – это не приговор. Для многих украинцев приговором становится стоимость лечения", – пишет бывший глава Кабмина.

Реклама

Он напомнил, что возглавляемое им правительство планировало ввести в 2020 году программу страхования от онкологических болезней.

"Сделать это реально. И я предлагаю действующему правительства максимально активно взяться за реализацию этой идеи, которая поможет спасти тысячи, сотни тысяч людей!" – подчеркнул Владимир Гройсман.

Напомним, Всемирный день борьбы против рака был введен для того, чтобы привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, и значительно снизить смертность от рака.

Смотрите видео: как уберечь себя от рака

Читайте также: Что такое рак: причины, основные симптомы и лечение онкологии

Чаще всего люди умирают от рака легких, желудка, печени, толстого кишечника и молочной железы. Треть случаев смерти вызвана пятью основными факторами риска, которые связаны с поведением и питанием – это высокий индекс массы тела, недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей, отсутствие физической активности, употребление табака и употребление алкоголя.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама