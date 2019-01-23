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Гройсман выступил за внедрение местных референдумов в Украине

Сегодня, 12:07

Люди должны иметь возможность законным образом высказывать свою позицию, считает глава правительства

Фото: Getty Images
Гройсман выступил за внедрение местных референдумов в Украине //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/83c/7b2/5c483c7b2f9f8.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/83c/7b2/5c483c7b2f9f8.jpg Украина Люди должны иметь возможность законным образом высказывать свою позицию, считает глава правительства

В Украине нужно на законодательном уровне разрешить проведение местных референдумов, чтобы был механизм, который позволит гражданами высказывать свою позицию. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман.


По его словам, власть должна решить этот вопрос в рамках реформы децентрализации.

"Нам нужно усовершенствовать законодательство о местных выборах с учетом того, как они проходили в 2015 году, и создать механизм, который бы позволил проводить местные референдумы, чтобы граждане имели механизмы высказать свою позицию", – сказал Гройсман.

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Также премьер отметил, что в Украине уже завершился первый этап децентрализации и теперь можно перейти к следующему. На сегодня в Украине существует 876 объединенных громад, в которых, вместе с областными центрами, проживает 68% населения страны

"За эти пять лет первый этап реформы децентрализации мы прошли, есть возможность начала нового этапа, который будет базироваться на новых решениях, на завершении тех задач, которые стояли перед нами, а также необходимо обеспечить необратимость этой реформы", – подчеркнул глава правительства.

Недавно Гройсман рассказывал, что благодаря децентрализации бюджеты общин выросли в три-четыре раза. По его словам, теперь для реальных изменений на местах нужны только желание и воля жителей.

Также в начале 2018 года он поведал о дальнейших этапах децентрализации в Украине. Глава правительства заявлял, что передача на места полномочий и финансовых ресурсов, углубление децентрализации и развитие регионов являются неизменными приоритетами работы правительства Украины, и теперь на первый план выходят вопросы ответственности местной власти за эффективное использование предоставленных ресурсов.

референдум, Гройсман, децентрализация

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Источник:

УНИАН

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