Группа компаний "Автострада" – досье компании

Капитальный ремонт и строительство дорог различных категорий и любой сложности

Группа компаний "Автострада" – предприятия дорожно-строительной отрасли, которые осуществляют капитальный ремонт и строительство дорог различных категорий и любой сложности.

Группа компаний "Автострада" была создана в 2016 году.

Основатель Максим Викторович Шкиль – украинский предприниматель, меценат. Родился во Львове.

Мощности

К производственным мощностям группы компаний принадлежат современные асфальтобетонные заводы и собственные технико-производственные базы. Это обеспечивает бесперебойную подачу высококачественных асфальтобетонных смесей и позволяет самостоятельно и независимо выполнять все этапы дорожно-строительных работ высокого качества по всей территории Украины.

Группа Компаний "Автострада" оснащена специальной аккредитованной лабораторией в соответствии с требованиями ДСТУ ISO 10012: 2005 и лабораторными постами. Это позволяет осуществлять постоянный мониторинг состояния сырья, выпускаемой продукции и процесса выполнения ремонтно-строительных работ.

Спектр услуг

Новейшее техническое оснащение и квалифицированные кадры позволяют Группе компаний предоставлять широкий спектр услуг:

- строительство и все виды ремонтов автодорог;

- производство асфальтобетонных смесей;

- земляные работы;

- фрезерование;

- холодный ресайклинг;

- укладка асфальта;

- благоустройство;

- безопасность движения.

Специализированная техника

Собственный парк "Автострады" укомплектован современной техникой от ведущих мировых производителей – WIRTGEN, JCB, Caterpillar, JCB, Doosan, Mann, Ford.

Группа Компаний "Автострада" осуществляет строительство и капитальный ремонт дорог во всех регионах Украины. Современные асфальтобетонные заводы являются мобильными и оборудованы колесной базой, легко перемещаются и быстро вводятся в эксплуатацию. Срок начала работ на новом объекте составляет до 30 дней.

Технологии и процессы

Группа Компаний "Автострада" использует прогрессивные технологии и методы укладки асфальта, которые соответствуют европейским стандартам, в частности, это укрепление основы дорожного полотна методом холодного ресайклинга. Работы осуществляются со строгим соблюдением всех технологических требований. Качество контролируется на каждом этапе, поэтому гарантийный срок надежной эксплуатации дорог – более 5 лет.

Сертификаты

Группа Компаний "Автострада" имеет сертификат на соответствие международному стандарту ISO 9001, что подтверждает высокий уровень сервиса и организованности внутренних бизнес-процессов. Также является ассоциированным членом AECU и крупнейшей международной организации в сфере строительного консультирования FIDIC.

Группа Компаний "Автострада": https://autostrada.com.ua/

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