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Хакеры шантажируют украинцев: что делать с интернет-вымогателями

Сегодня, 15:06

Мошенники угрожают публикацией интимных фотографий и видео с веб-камеры

Хакеры шантажируют украинцев: что делать с интернет-вымогателями Украина Мошенники угрожают публикацией интимных фотографий и видео с веб-камеры

Мошенники вымогали у киевлянки 1000 долларов за интимные фотографии и видео с ее компьютера. Файлы угрожали опубликовать, если девушка не заплатит. Оказалось, что это не единичный случай.

"Ты должна скинуть 1000 долларов, иначе мы тебя опозорим", – сообщение с таким текстом недавно получила Катерина Дичка.

"Мне написали, что у них есть какие-то мои фотки, видео с вебкамеры", – вспоминает девушка.

Неизвестные уверяли, что уже давно следят за Катей с помощью веб-камеры. Все записанные видео злоумышленники угрожали разослать друзьям девушки. 

"Сказали, что намонтируют что‑то там и опозорят на весь мир, на всю мою жизнь", – рассказывает Катерина.

Следующие несколько дней студентка жила как в аду. Но несмотря на психологическое давление, платить Катя не планировала.

"Я ничего такого перед камерой не делала. Поэтому сказала: "Окей, распространяйте". И ничего не случилось", – говорит Катерина. 

Позже девушка узнала, что преступники шантажировали не только ее. Украинцы в соцсетях стали рассказывать о подобных письмах с угрозами и советовать друг другу не реагировать. 

Впрочем, эксперты уверяют, что получить доступ к камере и микрофону компьютера довольно просто. Кроме того, недавно хакеры нашли способ быстрого взлома Windows.

"Компьютер заражается вирусом и злоумышленники могут получить полный контроль над устройством", – поясняет эксперт по психологической кибербезопасности Наталия Бугаева.

Чтобы защититься, в киберполиции советуют регулярно обновлять антивирусные программы компьютера и по возможности выключать или даже заклеивать веб-камеру.

"Если вы не работаете, закройте ноутубук, он отключится. Если это дополнительная вебкамера, отсоедините ее", – советует руководитель департамента киберполиции Сергей Демедюк. 

Правоохранители говорят, что жертвы вымогателей обращаются к ним крайне редко – из-за стыда. При этом ловить преступников несложно – главное вовремя обратиться за помощью. А вот платить аферистам нельзя ни в коем случает – все равно не гарантии, что шантаж и угрозы прекратятся.

К слову, взломать могут не только ноутбук или персональный компьютер, но и смартфон. К слову, недавно выяснилось, что Siri помогает хакерам взламывать iPhone.

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Тег шантаж, хакеры, веб-камера, кибератака, киберполиция, кибермошенники, вымогатели

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