Хакеры шантажируют украинцев: что делать с интернет-вымогателями
Мошенники угрожают публикацией интимных фотографий и видео с веб-камеры
Мошенники вымогали у киевлянки 1000 долларов за интимные фотографии и видео с ее компьютера. Файлы угрожали опубликовать, если девушка не заплатит. Оказалось, что это не единичный случай.
"Ты должна скинуть 1000 долларов, иначе мы тебя опозорим", – сообщение с таким текстом недавно получила Катерина Дичка.
"Мне написали, что у них есть какие-то мои фотки, видео с вебкамеры", – вспоминает девушка.
Неизвестные уверяли, что уже давно следят за Катей с помощью веб-камеры. Все записанные видео злоумышленники угрожали разослать друзьям девушки.
"Сказали, что намонтируют что‑то там и опозорят на весь мир, на всю мою жизнь", – рассказывает Катерина.
Следующие несколько дней студентка жила как в аду. Но несмотря на психологическое давление, платить Катя не планировала.
"Я ничего такого перед камерой не делала. Поэтому сказала: "Окей, распространяйте". И ничего не случилось", – говорит Катерина.
Позже девушка узнала, что преступники шантажировали не только ее. Украинцы в соцсетях стали рассказывать о подобных письмах с угрозами и советовать друг другу не реагировать.
Впрочем, эксперты уверяют, что получить доступ к камере и микрофону компьютера довольно просто. Кроме того, недавно хакеры нашли способ быстрого взлома Windows.
"Компьютер заражается вирусом и злоумышленники могут получить полный контроль над устройством", – поясняет эксперт по психологической кибербезопасности Наталия Бугаева.
Чтобы защититься, в киберполиции советуют регулярно обновлять антивирусные программы компьютера и по возможности выключать или даже заклеивать веб-камеру.
"Если вы не работаете, закройте ноутубук, он отключится. Если это дополнительная вебкамера, отсоедините ее", – советует руководитель департамента киберполиции Сергей Демедюк.
Правоохранители говорят, что жертвы вымогателей обращаются к ним крайне редко – из-за стыда. При этом ловить преступников несложно – главное вовремя обратиться за помощью. А вот платить аферистам нельзя ни в коем случает – все равно не гарантии, что шантаж и угрозы прекратятся.
К слову, взломать могут не только ноутбук или персональный компьютер, но и смартфон. К слову, недавно выяснилось, что Siri помогает хакерам взламывать iPhone.
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