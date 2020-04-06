"Хенкель в Україні" підтримує заходи з протидії COVID-19 і допомагає медикам

Компанія «Хенкель» оголосила про запуск комплексної глобальної програми солідарності для підтримки працівників, клієнтів і місцевих жителів, які зіштовхнулися із пандемією COVID-19

Програма складається з таких заходів:

Пожертва Фонду ВООЗ/ООН та іншим організаціям. 2 млн євро будуть передані різним фондам і організаціям для боротьби із пандемією. Фонд Фріца Хенкеля пожертвує 1 млн євро безпосередньо Фонду солідарного реагування на COVID-19, заснованому Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) і Фондом ООН. Ці кошти використають для того, щоб закупити захисне спорядження для медичних працівників, обладнати діагностичні лабораторії, покращити збирання й аналіз даних, створити та підтримувати відділення інтенсивної терапії, а також прискорити дослідження та розробку потенційних вакцин і терапевтичних препаратів. Ще 1 млн євро буде розподілено Фондом Фріца Хенкеля між різними організаціями та партнерами в усьому світі, а також використано для підтримки особистої ініціативи та добровільного залучення працівників, які борються з кризою. Пожертвування засобів особистої гігієни та побутової хімії. Компанія "Хенкель" також пожертвує 5 млн одиниць засобів особистої гігієни та побутової хімії в усьому світі. Сюди входять засоби для дезінфекції рук, мило та захисне спорядження, а також мийні засоби, дезінфекційні засоби й інші побутові засоби для чищення. Команда з соціальної активності компанії "Хенкель" надаватиме ці пожертви у тісній співпраці з благодійними організаціями, місцевою владою та партнерами по всьому світу. Перепрофілювання потужностей для виробництва дезінфекційних засобів. Крім того, компанія "Хенкель" планує виробляти дезінфекційні засоби на деяких своїх підприємствах. Цю продукцію постачатимуть для допомоги державним установам і професійним групам у боротьбі з коронавірусом. Покращені умови оплати для окремих ділових партнерів. Компанія "Хенкель" також розгляне надання покращених умов оплати для перукарських салонів — представників малого та середнього бізнесу, щоб підтримати їх у поточній складній ситуації. Постійні заходи боротьби із кризовими ситуаціями та гарантування безпеки працівників. З моменту настання кризи компанія "Хенкель" активно вживає заходів для боротьби з нею, залучаючи команди з управління кризовими ситуаціями на національному, регіональному та глобальному рівнях. Основна мета антикризового управління полягає у тому, щоб зробити все можливе для гарантування безпеки працівників, клієнтів і ділових партнерів, а також для підтримання діяльності за таких складних обставин.

Компанія "Хенкель в Україні" також розпочала реалізацію пакета заходів у межах протидії COVID-19. На проєкти з підтримки лікувальних закладів, захисту лікарів і допомоги їм компанія вже надала приблизно 250 тис. грн.

Вісім столичних лікарень отримали засоби для прання, миття, чищення та дезінфекції. Понад тисячу ящиків із 14 800 одиницями продукції компанії волонтери "Хенкель в Україні" доставили до столичної Олександрівської лікарні, де перебувають хворі на коронавірус. Також нашу допомогу отримають дитячі лікарні столиці № 1 і № 2 та ще п’ять київських міських клінічних лікарень — №4, 5, 8, 9 та 17.

Також "Хенкель в Україні" надає можливість лікарям столичної клініки Охматдит та Київського обласного онкодиспансеру безпечно і зручно діставатися на роботу в умовах обмеженого транспортного сполучення у столиці на період карантину. Компанія передала 100 тисяч гривень столичній службі "Еліт-Таксі". За технічну координацію проєкту відповідає благодійний фонд "Таблеточки" — він здійснює комунікацію з лікарями Охматдиту та Київського обласного онкодиспансеру, збираючи інформацію про їхні потреби у транспортних послугах.

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