Хочешь авто? Покупай сосиски от бренда "Бащинский"!

"Все любят Филейные" – эту фразу знают практически в каждой украинской семье. Не зря говорят – кто не пробовал Филейные, тот не ел по-настоящему вкусных сосисок. При этом важно обращать внимание на бренд ТМ "Бащинский", т.к. любого лидера пытаются все копировать. В действительности, все мы, чем бы в жизни не занимались, являемся потребителями и большими детьми. И любим, чтобы производители и магазины нас радовали и удивляли яркими упаковками, новыми вкусами и конечно же подарками и скидками.

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Сейчас, в период всеобщего затянувшегося карантина, количество акций заметно уменьшилось – сказывается влияние пандемии на экономику, и многие производители и рынки сбыта приняли выжидающую позицию и отложили рекламные акции до лучших времен. И несмотря на кризис, любимый миллионами производитель колбасных и мясных изделий ТМ "Бащинский" все-таки решился и запустил грандиозную и долгожданную акцию, которую готовил долго, тщательно и с заботой о своем потребителе. В ней по-бащински все гармонично и сбалансированно, вкусно, как сосиски, просто, как сосиски, и практично – как сосиски. Крутые призы, гарантированные подарки, предельно простые условия – это акция "Филейные" любят всех" от ТМ "Бащинский".

"Филейные" любят всех

Суть акции проста – каждый купивший сосиски "Филейные" или "Филейные с сыром" ТМ "Бащинский" с маркировкой "Акция" и до 30 сентября зарегистрировавший код с упаковки, участвует в розыгрыше суперприза – автомобилей – или получает подарок.

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За время действия акции ТМ "Бащинский" подарит удачливым покупателям счастливых сосисок ключи от трех новеньких, сверкающих, мощных, суперсовременных, стильных кроссоверов Nissan Juke 2019 года. А еще – 9000 гарантированных подарков.

Вы можете выбрать абсолютно незаменимую для путешественника фирменную дорожную подушку оригинального дизайна (да-да в виде сосиски). Или фирменную тарелку, на которой аппетитно вмещается целая пирамидка нежнейших филейных сосисок. Или фирменный ланч-бокс-бутербродницу (ну вы в курсе, что в нем будет самое вкусное). А можете забрать сразу все: подушку-тарелку-бутербродницу, но не больше одного наименования в одни руки.

Уникальный код акции можно найти под стикером и на большой, и на маленькой упаковке сосисок "Филейные" и "Филейные с сыром". Каждая расфасовка дает определенное количество кодов, за большие упаковки кодов засчитывается вдвое больше, чем за маленькие. А значит, чтобы повысить шансы на получение автомобиля от ТМ "Бащинский" или увеличить количество подарков, вы можете зарегистрировать множество кодов. Чем больше "Филейных", тем больше призов и ближе Nissan Juke. Ну а сосисок, как известно, много не бывает.

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Приятно отметить, что ТМ "Бащинский" позаботилась и о том, чтобы формальности не занимали много времени. Принять участие в акции "Филейные любят всех" так же быстро и легко, как приготовить сосиски: купить, найти внутри упаковки уникальный код, вырезать эту часть упаковки, зарегистрировать код на сайте акции promo.bashinskiy.in.ua или отправив СМС с кодом на номер 3200, или через Viber. Важный момент: необходимо обязательно сохранить штрих-код.

Первый победитель акции "Три автомобиля за Филейные" уже назван. Счастливой обладательницей кроссовера Nissan Juke стала Светлана Пугач из Сум. Она работает продавцом и очень любит сосиски ТМ Бащинский. Для участия в розыгрыше Светлана прислала до 15 кодов из акционных упаковок "Филейных".

Обращаем ваше внимание: неразыгранными остались всего два автомобиля. Поспешите, а вдруг новенький Nissan ждет именно вас!

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