Хочешь лично испытать мощность Ferrari на треке?

Компания Shell сотрудничает с командой Scuderia Ferrari уже почти 100 лет, вместе они одержали 176 побед в гонках Гран-При, а также провели 12 общих чемпионатов Формулы 1. Shell – первый спонсор команды Scuderia Ferrari. Компании гордятся таким долгосрочным сотрудничеством, ведь это намного больше, чем спонсорство. Это настоящее партнерство.

Поражает? А если мы скажем, что Shell дарит шанс почувствовать себя частью команды Scuderia Ferrari в Италии?

Shell представляет новую акцию "Заправляй впечатления на Shell" с многообразием невероятных призов.

Только этой осенью у вас есть шанс выиграть одно из трех уникальных путешествий на завод Ferrari в Маранелло, эксклюзивный гала-ужин в известном на весь мир музее Ferrari и возможность лично испытать настоящий Ferrari на легендарном гоночном треке Фиорано. Для этого нужно зарегистрировать код из своего акционного чека на сайте shellsmart.com.ua.

Но это еще не все. На АЗС Shell каждые полчаса (!) прямо в акционном чеке можно получить до 100 литров легендарного премиального топлива Shell V-Power с инновационной технологией Dynaflex, разработанного в партнерстве со Scuderia Ferrari.

Чтобы поучаствовать в акции, нужно:

- приобрести одним чеком от 25 литров топлива Shell V-Power

- предоставить кассиру зарегистрированную SMART карточку Shell.

Топливо Shell V-Power с мощной технологией Dynaflex разработано для высокой продуктивности и эффективности. Оно содержит почти на 40 % больше чистящих молекул в сравнении с предыдущей формулой. Кстати, топливо Shell V-Power для серийных авто на 99 % состоит из тех же компонентов, что и топливо, которое использует команда Scuderia Ferrari на треке Формулы 1.

Заправляйся на Shell, участвуй в акции, выигрывай эксклюзивные призы и самостоятельно испытай Ferrari в Италии. Детали акции – http://shellsmart.com.ua/ua/lottery/refuel_impressions

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