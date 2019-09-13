Хочу и буду: инженерка и шоколатье – о работе мечты

Когда детей просят изобразить пилота и пожарника, 8 из 10 рисуют мужчин. Неужели в Украине до сих пор существует разделение на профессии по половому признаку? Разбираемся в этой статье

Участницы Хакатона для девочек в Мариуполе, 2019 год.

С детства за детьми часто закрепляются определенные роли, которые они потом вынуждены послушно выполнять при выборе профессии. Например: "Ты девочка, а значит, должна выбрать то, что подобает девочке". Или: "Это не мужское занятие". Родители сами осознанно или неосознанно навязывают детям такие сценарии с первых лет жизни. Потом игра в "это для мальчиков, а это для девочек" продолжается в садике и школе. Когда приходит время определиться, в какой вуз поступать, за плечами ребенка уже есть 17 лет наставлений взрослых, которым якобы "лучше знать".

Но кому сейчас лучше знать, каким будет мир и какие профессии станут самыми востребованными? В центре каждой деятельности должен быть сам человек, его способности и потенциал. Герои этого материала – инженерка Вера Холодняк и шоколатье Антон Ришко тому подтверждение.

Разбивая стереотипы

Клиенты вряд ли догадываются, что авторские конфеты, которые они покупают у Антона Ришко, создал в прошлом следователь-криминалист и судебный эксперт.

Антон с детства мечтал стать поваром. Но родители не восприняли это увлечение серьезно и настраивали сына на другое. Тем не менее, даже после начала работы в отделе криминалистических исследований, Антон не переставал готовить. Однажды в интернете он увидел, как создают инструменты из шоколада в домашних условиях, и сам захотел сделать. Этот эксперимент привел к тому, что Антон начал заказывать шоколад из Бельгии и делать шоколадные изделия на заказ. Позже, уже имея готовый бизнес-план для производства, он ушел с работы в МВД. "За 6 лет работы судебным экспертом я постоянно параллельно чем-то занимался. Поэтому родители и коллеги не сильно удивились, что хочу создавать что-то свое", – рассказывает Антон.

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Инженерка Вера Холодняк тоже с детства не имела никаких сомнений, кем быть. Вдохновила ее мама–инженерка. "Я видела, как она работает по ночам, и себе тоже такое хотела", – смеется девушка. Сама Вера из Северодонецка, где инженерия популярна как среди женщин, так и среди мужчин. Но двигаться по карьерной лестнице женщине, по словам инженерки, непросто. Вера Холодняк работает с топовыми организациями, но подчеркивает, что за 15 лет никогда не видела там женщин-руководителей. Более того, молодых специалисток на работу тоже не особо охотно берут – из-за маленьких детей или потенциальной возможности декрета. "Если есть выбор взять неквалифицированного мужчину или женщину, то им удобней взять первого. Очень сложно доказать, что ты тоже достойна", – рассказывает инженерка.

В такой ситуации Фонд ООН в области народонаселения советует компаниям позитивную дискриминацию. О чем речь? Если на вакансию подались два равноценно сильных кандидата, а в компании гендерный дисбаланс, то стоит взять женщину. По словам программного аналитика фонда Натальи Кошовской, речь идет также о гендерном балансе во время стажировок молодых специалистов. Чтобы его достичь, был подписан специальный документ – Пакт совета молодежи 2020 с рядом компаний-лидеров рынка.

124 года на пути к равенству

В украинском ИТ-секторе, например, только 20% специалистов – женщины. Инновации теряют таланты и прорывные идеи, в частности, потому, что у женщин нет мотивации заниматься STEM (наука, технологии, инженерия, математика). Чтобы изменить эту ситуацию, такие международные организации как Фонд ООН в области народонаселения активно продвигают технические специальности среди девушек. Делают это через организацию хакатонов, ознакомительных визитов в компании в рамках Дня Девочек, а также через открытие региональных STEM филиалов, чтобы тинейджерки увидели, сколько у них на самом деле есть возможностей.

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Участницы хакатона для девочек в Киеве, 2018 г.

Тем временем в творческих профессиях не хватает мужчин. Последнее исследование Британского Совета показало, что причина этому – деньги. За мужчинами закрепилась роль "кормильцев семьи". Таким образом они вынуждены выбирать не то, что нравится, а то, что будет более прибыльным. Более того, часто стрессом для мужчины есть также факт, что он зарабатывает меньше, чем ее вторая половина.

Украина – не уникальна в своей практике делить профессии на "мужские" и "женские". Так называемый гендерный разрыв существует во всем мире. По данным глобального исследования Gender Gaps, сейчас он составляет 32%. А чтобы преодолеть его в Восточной Европе, нам понадобится еще 124 года. Интересно, что в Украине ситуация ухудшилась. За последние 13 лет мы спустились с 48-го на 65-е место в рейтинге.

По исследованиям Фонда ООН в области народонаселения, 8 из 10 украинских мужчин считают, что существует разделение на "мужские" и "женские" профессии. Такое убеждение влияет также и на то, как они воспитывают детей и как поддерживают либо не поддерживают их карьерный выбор. Тем не менее, есть и хорошие новости. Молодое поколение по-новому воспринимает свою роль и возможности. А их в современном мире становится только больше.

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