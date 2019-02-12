Идеи подарков ко Дню влюбленных своими руками

Февраль - особенный месяц года, наполненный любовью и вдохновением. Влюбленные суетятся в поисках подарков и продумывают идеи, чем же удивить вторую половинку

Идеи подарков ко Дню влюбленных своими руками //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/1b1/995/5c61b19960007.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/1b1/995/5c61b19960007.jpg 2019-02-12T11:00:00+02:00 Украина Февраль - особенный месяц года, наполненный любовью и вдохновением. Влюбленные суетятся в поисках подарков и продумывают идеи, чем же удивить вторую половинку

День Святого Валентина – праздник для двоих, поэтому подарить хочется что-то трогательное и символичное. Хорошим вариантом будет сделать подарок своими руками. Такой презент всегда уникален – вы вкладываете в него любовь, тепло и совместные воспоминания.

Идеи подарков своими руками

Специалисты сервиса онлайн-кредитования MyCredit* подобрали креативные варианты подарков ко Дню влюбленных, которые можно запросто сделать самостоятельно.

Мастер Шеф: готовим кулинарный сюрприз

Включайте кулинарные таланты и экспериментируйте. Испеките кексы или пирожные, приготовьте печенье с предсказаниями. Если ваш избранник не поклонник сладкого – порадуйте его мясным блюдом любимой кухни или приготовьте пиццу в форме сердца.

Не страшно, если кулинария не ваш конек – в интернете вы найдете пошаговые видео-рецепты, следуя которым справиться с готовкой будет проще простого.

Мастерим handmade-сувенир

Оригинальным подарком любимой девушке будет украшение, сделанное своими руками. Хорошим материалом послужит дерево, полимерная глина или камень. Открывайте видео-инструкцию, подключайте творческий потенциал и за работу.

Более простым вариантом будет смастерить фоторамку, шкатулку или подсвечник.

Если же вы подбираете handmade-подарок мужчине – отличным вариантом будет связать ему шапку и шарф, сшить мягкую игрушку или именную подушку.

В последнее время популярными стали поделки из нитей – картина, сувенир-статуэтка, лампа-ночник, чехол для телефона. Главное – это идея и настроение. Делайте подарок с любовью и ваш мужчина непременно оценит милый креативный презент, в который вы вложили душу и тепло.

Приятные мелочи

Простые в подготовке, но не менее трогательные сюрпризы, обязательно порадуют вашу половинку и надолго останутся в памяти. Сочините для дорогого человека стихотворение, нарисуйте плакат, сделайте коллаж из совместных фото, напишите письмо с признанием и сотней причин, почему вы любите своего избранника или избранницу.

Эти варианты могут показаться банальными, но далеко не каждый день мы получаем такие подарки от своих половинок. Ваш любимый человек не останется равнодушным к трогательному признанию и обязательно ответит взаимностью.

Еще идеи

Сервис онлайн-кредитования MyCredit ко Дню Святого Валентина запустил акцию "Шкатулка идей". Здесь будет собрана база подарков для близких вам людей на любой праздник. Вы сможете вдохновляться идеями участников и подбирать подарки любимым людям. Принять участие и поделиться своей идеей может каждый, и при этом получить возможность выиграть полезные подарки.

Сервис MyCredit поможет не только с идеей подарка любимому человеку, но и с деньгами на реализацию. Здесь вы можете взять кредит в режиме 24 на 7, без необходимости посещать отделения компании, тратить время на очереди и сбор документов. Все, что понадобится – паспорт, ИНН, банковская карта и мобильный телефон с доступом к интернету. Деньги поступят на вашу карту уже через 15 минут после подачи запроса и вы успеете приготовить подарок вашей половинке даже если обратились за финансовой помощью ночью в канун праздника. Сервис MyCredit предоставит финансовую помощь в любое время, как только она понадобилась.

С MyCredit вы получите деньги на подарок в два клика и сможете устроить любимому человеку незабываемый сюрприз.

* Реєстраційний номер фінансової установи ТОВ "1 Безпечне Агентство Безпечних Кредитів" – 16103223. Серія та номер свідотства: ІК № 146 від 20.10.2015

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