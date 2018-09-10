Игорь Черненко: "В I полугодии вакантность в киевских бизнес-центрах составила 10%, тогда как еще в 2014 году — 30%"

Рынок офисной недвижимости начал восстанавливаться первым, еще в 2016 году собственники украинских и международных компаний расширяли арендуемые в офисных центрах площади и нанимали персонал. В 2017 году, например, IT-компании, переезжали из старых помещений в бывших научно-исследовательских институтах, квартир на первых этажах жилых домов в бизнес-центры в центре города. Больше всего запросов на аренду помещений и сейчас поступает как раз от IT-компаний.

Об этом нам сообщил Игорь Игоревич Черненко, основатель Investment Development Property (IDP).

"В первом полугодии вакантность в киевских бизнес-центрах составила 10%, тогда как еще в 2014 году — 30%. При таких темпах развития к концу году пустовать будет не более 5—7% от общего числа столичных офисов. На рынке снова появится уже давно забытый дефицит помещений", — подчеркнул Игорь Черненко.

По словам основателя IDP, за последний год арендные ставки офисных помещений увеличились примерно в полтора раза, и сейчас их средняя стоимость в Киеве составляет $30 за кв м в месяц, без учета затрат на эксплуатацию и НДС.

Игорь Черненко прогнозирует, что оживление на рынке приведет к росту инвестиций на киевском рынке офисной недвижимости.

"Насколько мне известно, в Киеве уже разработано не менее 10 концепций по строительству новых бизнес-центров. В отличие от докризисного периода, когда модно было строить большие по площади здания, сейчас инвесторы готовы открывать относительно небольшие объекты площадью 10—15 тыс. кв. м. Это значит, что в ближайшие несколько лет в Киеве будет наблюдаться бум строительства новых офисных центров. Но это при условии, что экономическая ситуация в стране существенно не ухудшится", — сообщил Игорь Черненко.