Им нужна наша поддержка: Фонд Рината Ахметова передал медикам скорой помощи тесты на COVID-19

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, на сегодняшний день более 3800 медицинских работников заболели COVID-19. Это пятая часть от общего числа всех инфицированных. Особенно рискуют врачи скорой помощи, которые зачастую первыми контактируют с инфицированными.

Поэтому Фонд Рината Ахметова приобрел и передал для семи областных центров экстренной медпомощи 20 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса. В результате первичную диагностику смогут пройти порядка 10 000 человек во Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской и Ровенской областях.

"В перечне основных медицинских потребностей экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции занимают одно из главных мест. И мы вносим свой вклад в обеспечение безопасности врачей на рабочих местах, предоставляя средства индивидуальной защиты и тесты. Помочь тем, кто спасает жизни, на сегодняшний день очень важная задача, которую стране помогает решать Фонд Рината Ахметова. Кроме того, Фонд продолжает искать, находить и закупать на международных рынках то, в чем остро нуждается система здравоохранения Украины. В первую очередь современную медицинскую аппаратуру, которая играет решающую роль при спасении жизни людей", – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Она напомнила, что по личному решению Рината Ахметова на борьбу с коронавирусом было выделено 300 миллионов гривен.

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По словам медиков в регионах, тесты они ждали с нетерпением. Эта помощь как никогда актуальна.

"Хотел бы выразить благодарность Фонду Рината Ахметова за помощь. В этих тестах крайне нуждаются очень многие наши работники, особенно в сельской местности", – рассказал руководитель Черновицкого областного центра экстренной медпомощи Владимир Еленев.

В Винницкой области в борьбе с коронавирусной инфекцией задействованы около 2000 работников скорой помощи. Забота о них играет важнейшую роль.

"Я присоединяюсь к словам благодарности от всех врачей скорой помощи Винницкой области. Здоровье медицинских работников должно быть на первом плане, и такая забота о них Фонда Рината Ахметова говорит о том, что у нашей страны есть будущее", – сказал глава Черновицкого областного центра экстренной медпомощи Анатолий Пирникоза.

Благодаря помощи Фонда Рината Ахметова тестирование смогут пройти и те бригады медиков, которые работают на автомобилях, полученных в рамках проекта "200 скорых для Украины". В прошлом году в украинские больницы во всех регионах страны разъехались 114 "реанимаций на колесах", 64 внедорожника и 22 неонатальных автомобиля, оборудованных аппаратами ИВЛ итальянского производства. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией коронавируса.

"Для нас это было полной неожиданностью. Наш центр получил пять автомобилей. Еще четыре работают в других районах области. Проблема со спецтранспортом – одна из ключевых, и эти автомобили позволили во многом ее решить. Очень важно, что сотрудничество не прекратилось, и эти тесты еще одна приятная для нас неожиданность", – сказал главврач Ровенского областного центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Андрей Бортник.

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