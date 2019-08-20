Информационная атака на бренд курятины без антибиотиков

С 14.08.2019 во многих украинских СМИ распространяют фейки, якобы курятина торговой марки "Эпикур" не прошла проверку качества, а также стала причиной отравления киевлянки, на основе одного только отзыва в Фейсбук.

В таких публикациях отсутствуют доказательства подобных обвинений предприятия. А именно, так называемые фото, которые подаются как вывод лабораторных "исследований" продукции Эпикур или "диагноз" пострадавшей – не содержат печати, подписи и даже названия учреждения, которое теоретически могло выдать подобный документ. Но несмотря на эти факты, а также ряд других грубых нарушений формы и содержания подобных фотографий, ряд СМИ, не проверив достоверность фактов, опубликовали информацию на своих ресурсах.

В пресс-службе "Эпикур" отметили, что подобные фейки связаны с успехом бренда на полках супермаркетов и высоким доверием покупателей, которые выбирают натуральную и здоровую курицу, без антибиотиков. Работники уже даже шутят, что так их поздравили с появлением "Эпикур" в супермаркетах АТБ нового формата, как раз за день до сомнительных инфоповодов в СМИ.

Однако юристы предприятия уже подали заявление в полицию и намерены в судебном порядке привлечь к ответственности зачинщиков информационной атаки за клевету.

На птицефабрике полностью уверены в качестве и безопасности курятины "Эпикур", что подтверждают экспертные заключения государственных сертифицированных лабораторий, которые проверяют каждую партию продукции, а также корма, воду и почву – на отсутствие антибиотиков, других вредных добавок и возбудителей.

"Это фейк, очевидно, что конкуренты прибегают к таким манипуляциям, вместо того, чтобы становиться лучше и повышать собственные стандарты. Мы полностью уверены в качестве и безопасности продукции "Эпикур". Это подтверждают регулярные экспертные заключения государственных сертифицированных лабораторий", – отвечает Алина Сыч, генеральный директор ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика".

Напоминаем, что ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" работает на принципах HACCP и сертифицирована по стандарту ISO 22000: 2005, который подтверждает, что предприятие выполняет требования к безопасности пищевой продукции, непрерывно следит за качеством сырья и продукции на всех этапах производства.

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