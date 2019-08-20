Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,18
27,95

Информационная атака на бренд курятины без антибиотиков

20 августа, 18:30

PR

ЧАО «Владимир-Волынская птицефабрика», на мощностях которого производят бренд курятины «Эпикур», подверглось информационной атаке, организованной конкурентами

С 14.08.2019 во многих украинских СМИ распространяют фейки, якобы курятина торговой марки "Эпикур" не прошла проверку качества, а также стала причиной отравления киевлянки, на основе одного только отзыва в Фейсбук.

В таких публикациях отсутствуют доказательства подобных обвинений предприятия. А именно, так называемые фото, которые подаются как вывод лабораторных "исследований" продукции Эпикур или "диагноз" пострадавшей – не содержат печати, подписи и даже названия учреждения, которое теоретически могло выдать подобный документ. Но несмотря на эти факты, а также ряд других грубых нарушений формы и содержания подобных фотографий, ряд СМИ, не проверив достоверность фактов, опубликовали информацию на своих ресурсах.

В пресс-службе "Эпикур" отметили, что подобные фейки связаны с успехом бренда на полках супермаркетов и высоким доверием покупателей, которые выбирают натуральную и здоровую курицу, без антибиотиков. Работники уже даже шутят, что так их поздравили с появлением "Эпикур" в супермаркетах АТБ нового формата, как раз за день до сомнительных инфоповодов в СМИ.

Однако юристы предприятия уже подали заявление в полицию и намерены в судебном порядке привлечь к ответственности зачинщиков информационной атаки за клевету.

На птицефабрике полностью уверены в качестве и безопасности курятины "Эпикур", что подтверждают экспертные заключения государственных сертифицированных лабораторий, которые проверяют каждую партию продукции, а также корма, воду и почву – на отсутствие антибиотиков, других вредных добавок и возбудителей.

"Это фейк, очевидно, что конкуренты прибегают к таким манипуляциям, вместо того, чтобы становиться лучше и повышать собственные стандарты. Мы полностью уверены в качестве и безопасности продукции "Эпикур". Это подтверждают регулярные экспертные заключения государственных сертифицированных лабораторий", – отвечает Алина Сыч, генеральный директор ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика".

Напоминаем, что ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" работает на принципах HACCP и сертифицирована по стандарту ISO 22000: 2005, который подтверждает, что предприятие выполняет требования к безопасности пищевой продукции, непрерывно следит за качеством сырья и продукции на всех этапах производства.

Все подробности в спецтеме Рекламные материалы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

птицефабрика курятина Владимир-Волынская птицефабрика Эпикур

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Визит Нетаньяху в Киев: главные подробности, фото и видео
Визит Нетаньяху в Киев: главные подробности, фото и видеоПолитика
Яблочный Спас 2019 – красивые поздравления и открытки
Яблочный Спас 2019 – красивые поздравления и открыткиFun
Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник
Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздникFun
Зеленский встретился с Нетаньяху: фото и видео
Зеленский встретился с Нетаньяху: фото и видеоПолитика
Туристам на заметку: Начал действовать безвиз Украины с еще одной страной
Туристам на заметку: Начал действовать безвиз Украины с еще одной странойУкраина
Трагическое ДТП под Киевом: погибли сотрудник полиции и семилетняя девочка
Трагическое ДТП под Киевом: погибли сотрудник полиции и семилетняя девочкаУкраина

Новости партнеров

Loading...