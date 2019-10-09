Информационная платформа "Сегодня" и телеканал "Украина" объявляют старт онлайн-голосования в "Народном рейтинге блогеров".



Рейтинг проходил в два этапа. Вначале желающие подавали заявки. Во втором туре жюри формировало шорт-листы и голосовало за финальных номинантов. Теперь лучших определят украинцы.

За звание народного блогера поборются сто кандидатов. Каждый из них имеет шанс стать народным любимцем в одной из десяти номинаций.

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Рейтинг объединил авторов, которые ведут собственный блог в Instagram, на Youtube или в Facebook в украинском сегменте Интернета и обращаются к разным темам: экономике, бизнесу, здоровому образу жизни, красоте, моде, спорту, психологии семейных отношений, общественным и социальным инициативам, образованию, искусству, творчеству, путешествиям и многим другим, кроме политики.

Сбор заявок и отбор номинантов продолжались почти два месяца. Членами жюри стали эксперты в сфере диджитал, часть из которых является успешными блогерами. За возможность номинироваться соревновались более тысячи блогов со всей Украины. Экспертное жюри детально изучило каждый аккаунт и отобрало самые перспективные. Основные критерии: качество контента, оригинальность, взаимодействие владельца аккаунта с подписчиками и реальность фолловеров.

Теперь повлиять на результаты номинантов может каждый, проголосовав за понравившейся аккаунт. А самые страстные поклонники, согласно условиям Рейтинга, могут поддерживать своих фаворитов ежедневным голосованием. Результаты станут известны 24 октября. Их система подсчета голосов определит автоматически.

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