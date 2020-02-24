Инициаторы импорта электроэнергии из РФ должны быть на скамье подсудимых – Ляшко

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Инициаторы восстановления импорта российского тока, который уничтожает отечественную энергетику и угольную отрасль, должны сидеть на скамье подсудимых. Об этом заявил ексдепутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Месяц или больше назад министр энергетики Оржель обратился к НКРЭКУ о том, что отечественные шахты останавливаются, угля продать не можем, и требуют от НКРЭКУ запретить в Украине импорт российской электроэнергии. Прошло больше месяца, НКРЭКУ не приняла никакого решения. Более того, председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк дал интервью и рассказывает о том, что российская электроэнергия – это нормально, потому что это конкуренция. Так я господину председателю НКРЭКУ хочу сказать, что никакой конкуренции нет, потому что российская и белорусская электроэнергия входит в Украину, но Украина не может продать ни в Россию, ни в Беларусь свою электроэнергию. Какая конкуренция?" – сказал Ляшко.

Политик отметил, что из-за импорта российского тока мощности отечественных энергопредприятий постоянно ограничиваются оператором системы предач (НЭК "Укрэнерго"), отечественные энергопредприятия несут значительные убытки. Кроме того, убытки понесли и угледобывающие предприятия, ведь спрос на их продукцию существенно упал, а на складах ТЭС накопились большие запасы угля, который не был использован. В результате уже в ближайшее время шахты обанкротятся и будут закрыты, а тысячи шахтеров останутся без работы.

"Как минимум 28 000 шахтеров могут остаться без работы, потому что мы покупаем миллионами тонн российский уголь вместо того, чтобы покупать свой уголь", – сообщил Ляшко.

По мнению политика, инициаторы восстановления импорта российской электроэнергии, который уничтожает отечественную энергетику, должны оказаться на скамье подсудимых.

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Напомним, 16 января Министерство энергетики и защиты окружающей среды обратилось к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой рассмотреть возможность временно ограничить доступную пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах, в части межгосударственных связей между Украиной и странами, не являющимися членами Энергетического сообщества.

Импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября 2019 года благодаря "поправке Геруса". Объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

В декабре прошлого года СМИ сообщали, что решениями судов НАБУ и СБУ обязали возбудить уголовное дело против председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса за государственную измену и злоупотребление властью.

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