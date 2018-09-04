Инновационная технология имплантации

Европейский Стоматологический Центр – это стоматологическая клиника в Киеве, команда которой состоит исключительно из высококвалифицированных специалистов, основным заданием которых является быстрое и безболезненное решение зубных проблем любой сложности. Многолетний опыт работы и использование новейшего высокотехнологического оборудования выступают гарантом достижения, по истине, голливудской улыбки, даже в тех случаях, когда у пациента полностью отсутствуют зубы.

В своей практике специалисты "ЕСЦ" применяют не только комплексный, но и индивидуальный подход в лечении самых разных зубных заболеваний. Благодаря применению инновационных методик достигаются отличные конечные результаты, а также проводится быстрая адаптация зубов после хирургических вмешательств.

Высокий сервис в обслуживании и профессионализм стоматологов "ЕСЦ" ежегодно подтверждается специальными курсами повышения профильной квалификации, которые проходят все врачи клиники. Обмен ценным опытом происходит в таких странах, как Испания, Швейцария и Германия. Кроме того, специалисты "ЕСЦ" активно проводят сложнейшие операции с имплантатами, которые имеют всю необходимую лицензионную документацию.