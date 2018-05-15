Иностранец-нарушитель пытался выехать из Украины за взятку пограничникам

В ночь с 14 на 15 мая пограничники Харьковского отряда зафиксировали два случая, когда иностранцы пытались втянуть правоохранителей в противоправную деятельность. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"При оформлении в пункте контроля "Купянск" гражданин Азербайджана предложил правоохранителям взятку в размере 200 долларов за беспрепятственный пропуск его через границу и не привлечение к административной ответственности. Человек, намеревавшийся выехать с территории Украины, превысил сроки пребывания в стране. Кроме того, уже другой гражданин Азербайджана, который следовал на въезд в Украину через пункт пропуска "Гоптовка", также намеревался решить вопрос пересечения границы путем неправомерного денежного вознаграждения. По замыслу иностранца, 7000 российских рублей и 100 долларов должны были "закрыть глаза" пограничникам на запрет его въезда в Украину", – говорится в сообщении.

Как отмечается, от взяток пограничники отказались.

"В отношении обоих правонарушителей к Нацполиции направлены уведомления об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", – говорится в сообщении.

Ранее в Харьковской области был задержан россиянин, который пытался проникнуть в Украину.

Напомним, в Украине стартовал основной этап масштабной спецоперации "Граница-2018".

Во время проведения операции, которая продлится до 30 ноября, предусмотрены внезапные действия резервов Госпогранслужбы на самых активных участках границы и в пунктах пропуска, повышение плотности охраны госграницы за счет привлечения к службе курсантов Хмельницкой национальной академии Госпогранслужбы Украины и применение совместных межведомственных групп на путях движения правонарушителей и в пунктах пропуска.