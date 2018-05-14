Insider Craft Hub: в Украине открылся первый пивоварный хаб

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Сегодня, 09:30

Insider Craft Hub: в Украине открылся первый пивоварный хаб

Во Львове открылась первая в Украине площадка-хаб для крафтовых пивоваров. Украинские мастера-пивовары получат шанс начать собственный бизнес без финансовых и других рисков, попробовав варить свое авторское оригинальное пиво здесь, а также пообщаться с именитыми пивоварами со всего мира, которые будут делиться своим опытом. Первую партию пива в хабе уже запустили, и любители крафта могут отведать пять сортов.

Производственные мощности (свой первый завод во Львове) и дистрибьюторскую сеть хабу предоставил известный пивовар Андрей Мацола, который поддержал уникальный международный проект по пивоварению. Первым гостем в Insider Craft Hub стал ментор в крафтовом пивоварении, обладатель титула "Вest active brewer in the world" (в 2011 году) датчанин Андерс Киссмайер.

"Мне нравится идея, что пивовары со всего мира и со всей Украины смогут приезжать сюда и варить пиво, экспериментировать со вкусами, сортами. Здесь они могут обсуждать рецепты, делиться опытом, вдохновляться и создавать новые необычные сочетания. Я убежден, что пиво, сваренное в такой атмосфере, будет уникальным. Поэтому я с радостью принимаю участие в таком эксперименте и готов делиться своим опытом и дальше", – рассказывает Андерс Киссмайер.

Андерс Киссмайер

Андерс Киссмайер

Результат совместной работы Insider Craft Hub и Андерса Киссмайера — классический IPA и уникальный Milk Stout Hazelnut. IPA, по утверждению датчанина, классика современного крафта. Это золотистое пиво, с легким округлым телом, выраженным хмелевым ароматом с цитрусовыми и цветочными нотами. Его вкус полный, с легкой горчинкой и карамельным привкусом. Все эти характеристики достигаются только благодаря воде, солоду, дрожжам и хмелю. Аромат — результат dry hopping (сухое охмеление) сортом Cascade.

Milk Stout Hazelnut — уникальный молочный стаут насыщенного темно-коричневого цвета с густой кремовой пеной. Он имеет сбалансированный вкус жареных лесных орехов и мягкое молочное послевкусие, которые вместе создают неповторимую комбинацию. "Этот сорт стоит попробовать и как самостоятельный напиток, и дополнив шоколадным десертом", – говорит Андерс.

Кстати, вариации на тему IPA — визитная карточка многих крафтовых пивоварен. В Insider Craft Hub это Bombay Watermelon IPA и Bengal Grapefruit IPA. В обоих случаях — это освежающее пиво с выраженной горчинкой, послевкусие – спелый арбуз или грейпфрут.

Сорт Coffee & Сhocolate Stout, насыщенный вкусом и ароматом кофе и шоколада. В процессе варки использована смесь из нескольких сортов солода, в том числе специальный сорт из Бельгии Shato Chocolate. Именно он закладывает основу шоколадного вкуса, характерного этому пиву, еще в самое сусло. Комбинация из нескольких сортов Roasted Malt отвечает за карамельно-кофейные тона пива.

С середины мая первые пять сортов пива Insider Craft Hub будут доступны широкому кругу потребителей. А в июне хаб готов стать площадкой для стартапов талантливых украинских крафтовых пивоваров.

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