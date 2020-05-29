Интернет-магазин "АТБ": покупка продуктов питания онлайн уже доступна в Украине

Пандемия китайского коронавируса научила нас ценить свое время, беречь личное пространство и активно использовать доступные онлайн-сервисы.

Заботясь о комфорте и безопасности почти 4 млн своих клиентов во время глобальной пандемии, торговая сеть "АТБ" открыла направление онлайн-продаж и адресной доставки продуктов. Так, 28 мая открылся интернет-магазин "АТБ". Это первый в стране онлайн-маркет с полным циклом (от заказа до адресной доставки), в котором можно купить продукты и товары первой необходимости. Пока в тестовом режиме он работает в материнском регионе компании – Днепре, но в ближайшей перспективе проект будет расширен на всю территорию Украины.

"Этот масштабный проект наша команда реализовала "с нуля" за неполных два месяца! Проект, который сегодня исчисляется тысячами сеансов посещаемости сайта и сотнями заказов ежедневно. Проект, который позволяет миллионам украинцев, каждому нашему покупателю, не выходя из дома комфортно и безопасно совершить необходимые покупки", – написал на своей странице в Фейсбук Борис Марков, глава совета директоров, генеральный директор корпорации "АТБ".

Как указано в релизе компании, выполнение онлайн-заказов осуществляется через партнеров "АТБ" – курьерскую службу "iPOST". Курьеры этой компании получают от операторов интернет-магазина заявки в соответствующих магазинах торговой сети "АТБ" и доставляют их заказчику в течение всего одного часа. Зачастую это происходит даже быстрее, чем многие из нас обычно ожидают пиццу.

Учитывая масштабы бизнеса (в 286 населенных пунктах 24 областей работают 1112 дискаунтеров), можно говорить, что это наиболее амбициозный проект в сфере украинского ритейла за последние годы.

Проведем карантин комфортно и безопасно

За более чем два месяца национального карантина "АТБ" воплотила в жизнь сразу три смелых диджитал-проекта. Был запущен сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости. В сотрудничестве с компаниями ROZETKA и "Новая почта" в первые две недели работы были охвачены более 1200 населенных пунктов. Для начала клиентам предложили на выбор три варианта проднаборов – 400, 500 и 700 грн. Качественные продукты и товары тщательно подобраны, чтобы полностью удовлетворить потребности клиента во время карантина. Украинцы оценили удобство такого способа покупок: число заказов поначалу исчислялось сотнями, но затем – уже тысячами.

Проект уникален тем, что он на 100% стал социальным. Компании работали с нулевой прибылью, покрывая лишь затраты на его реализацию.

С 7 апреля сервис доставки онлайн-заказов из "АТБ" охватил всю территорию Украины. В указанные варианты заказов внесли изменения: минимальный (400 грн) и максимальный (700 грн) проднаборы были заменены на продуктовый и непродуктовый (товары первой необходимости). Охвачены около восьми тысяч городов и поселков.

"Обирай та забирай" – простой способ экономить

Еще один онлайн-проект "АТБ" значительно расширил возможности покупателя. Появилась опция предварительного заказа – "Обирай та забирай". Теперь на сайте zakaz.atbmarket.com мы выбираем продукты (ассортимент "АТБ" – более 3,5 тыс. наименований) и кладем их в виртуальную корзинку в любом из супермаркетов. Затем приходим в магазин, оплачиваем и получаем уже собранный специально для нас пакет. Это позволяет не тратить время на поиски продуктов в торговом зале. При желании можно еще больше сэкономить время – уже доступна опция оплаты онлайн.

Другие инновационные решения "АТБ"

Лидер украинского ритейла активно развивал инновационные проекты задолго до начала карантина. Компания "АТБ" уже реализовала множество диджитал-решений. Среди них интеллектуальный помощник "АТБОТ", который с 2019 года общается с миллионами клиентов в мессенджерах Viber и Telegram. Чат-бот не только заменил книгу жалоб и предложений, но и стал альтернативой обращению на горячую линию. В считанные секунды он способен предоставить точную информацию об ассортименте, акциях, магазинах и вакансиях в компании.

Чтобы запустить "АТБОТ", нужно отсканировать камерой смартфона QR-код и перейти по ссылке в приложение Viber или Telegram.

QR-код для Viber

QR-код для Telegram

Уже протестировано и в ближайшее время можно будет использовать обновленное мобильное приложение "АТБ", которое позволит клиенту сканировать штрихкод на товаре и узнавать цену.

Одновременно проходит внедрение технологии Scan&Go. Ее суть в том, что покупатель сам сканирует товары и оплачивает покупку в мобильном приложении, а при выходе из супермаркета нужно показать консультанту свой электронный чек.

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