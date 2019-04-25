Интернет-зависимые люди: как сделать ваш WI-FI лучше

Что такое dual-band WI-FI и почему сейчас люди, жизнь и работа которых полностью зависит от стабильного доступа и скорости Интернет, переходят на такую технологию?

Студент-пятикурсник Борис всегда быстро справляется с делами, все успевает и хорошо высыпается, что важно для успешной учебы. Сокурсники только удивляются, просиживая ночи напролет за компьютером и зарабатывая красные от нагрузки глаза. У Бори свой секрет – недавно поменял роутер с новой технологией – dual-band WI-FI. Совсем другая скорость доступа, особенно это заметно вечерами, когда сеть перегружена.

Что такое dual-band WI-FI? И почему сейчас люди, жизнь и работа которых полностью зависит от стабильного доступа и скорости Интернет, переходят на такую технологию. Вот что нам рассказали специалисты провайдера "ВОЛЯ".

Почему у потребителей могут возникать претензии к качеству WI-FI? Причин несколько. Выросла нагрузка на сеть. Сами подсчитайте, сколько у вас в квартире гаджетов, которые подключены к сети? Раньше был один компьютер, а сейчас добавилось еще ноуты, смартфоны, планшет. А роутер все тот же, со старой "начинкой" и возможностями. Сложность еще в том, что все оборудование работает в сети на одной частоте 2,4 ГГц, перегружая ее. Такую частоту используют также микроволновки, радио няни, беспроводные телефоны.

Специалисты нашли выход. Нужно задействовать одновременно две сети. Одну, уже привычную нам с частотой 2,4 ГГц, а вторую – с частотой 5 ГГц. Между такими сетями колоссальное отличие в скорости передачи данных – практически в два раза! Если точнее, в диапазоне 2,4 ГГц максимальная скорость в идеальных условиях до 450 Мбит/с, в 5 ГГц – 1 Гб/с. На работу сети 5 ГГц не влияют другие устройства и соседние сети WI-FI – а посмотрите сколько сетей видит обычно ваш смартфон или ноутбук в квартире современного многоэтажного дома! И не просто видит, а реагирует на них.

Как создать новую сеть? Специалисты ставят вопрос иначе: лучше иметь сразу две сети – уже привычную 2,4 ГГц и новую 5 ГГц. Для такой цели созданы двухдиапазонные роутеры WI-FI. Продвинутый пользователь Интернета наверняка спросит: а все ли гаджеты могут работать в сети с частотой 5 ГГц? Не все, для устаревших моделей гаджетов нужен внешний приемник Wi-Fi, который поддерживает dual-band Wi-Fi. Если же один из них не поддерживает такой стандарт, его можно подключить к сети 2,4 ГГц. Ведь двухдиапазонный роутер обеспечивает поддержку сразу двух сетей.

Новый роутер, как любое продвинутое, более функциональное оборудование, стоит немного дороже обычного роутера. Но для людей, у которых жизнь и работа полностью зависят от скорости доступа к сети, затраты оправданы.

Кстати, Борис приобрел такое оборудование у своего провайдера "ВОЛЯ". Компания не только продает двухдиапазонные роутеры дешевле розничной цены, но еще предлагает их в рассрочку.

А с "ВОЛЯ" Борис дружен еще со школы. И расставаться не намерен. За последние 4 года провайдер улучшил обслуживание и постоянно модернизирует сеть, поэтому его полностью устраивает качество Интернета и удобный сервис.

Дмитрий Кудыменко

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Интернет-зависимые люди: как сделать ваш WI-FI лучше". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"