Тренерам нужна европейская зарплата и конкуренция: интервью с министром спорта Вадимом Гутцайтом

Министр молодежи и спорта рассказал, как карантин ударил по украинскому спорту и на какой результат рассчитывают на Олимпиаде в Токио

Пандемия коронавируса и мировой локдаун ударили по украинскому спорту. Только месяц назад наша олимпийская сборная возобновила полноценные тренировки и подготовку к летним Олимпийским играм в 2021 году в Токио.

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На прошлых летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в общем медальном зачете Украина заняла 31-е место, взяв 11 медалей. В следующем году, по словам министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, Украина рассчитывает на 15-20 медалей.

В интервью сайту "Сегодня" Вадим Гутцайт рассказал, как выйти на большее количество медалей, от чего это зависит и смогут ли когда-нибудь украинская и российская команды сыграть на одном поле.

Видео: Сегодня

- Мы с вами, можно сказать, в спортивном сердце страны – в НСК "Олимпийский". Недавно на странице НСК в Facebook появился пост, что прямо на стадионе можно устроить пати или романтический ужин. Вы бы воспользовались такой возможностью, пригласили бы супругу сюда поужинать?

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- А почему нет? Посмотрите, какой здесь простор, как здесь классно. Это спортивное сердце Киева, здесь проходят важные для команд и страны матчи. Поэтому побывать здесь, на спортивной арене, тем, кто любит спорт, будет, думаю, очень приятно. Уверен, что моей жене было бы также очень приятно поужинать или пообедать на "Олимпийском".

- Недавно НСК стал открытым спортивным пространством. Что это значит? Что от этого людям?

- Это значит, что теперь НСК "Олимпийский" открыт для всех украинцев. Строили его за государственные средства – за средства украинских налогоплательщиков. Так почему же он должен быть закрыт? Только футбольные матчи здесь проводить? Да, сама арена закрыта. Но за трибунами на территории НСК мы установили баскетбольную и футбольные площадки, воркаут, теннисные столы, здесь даже бегать можно. Почему не пропагандировать развитие спорта, чтобы все киевляне знали, что на НСК есть все для спорта, что летом необязательно ходить в тренажерные залы? Можно после работы взять детей и прийти сюда поиграть в волейбол или баскетбол.

- Как считаете, Украина – спортивная нация?

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- Мне очень хочется, чтобы мы стали еще более спортивными. Вспомните, когда проходили масштабные футбольные матчи – Евро-2012, Лига чемпионов. Или когда проходят Олимпийские игры. Как нация объединяется, как мы начинаем болеть за наших спортсменов, когда поднимается украинский флаг, звучит гимн... Вы же знаете, когда в Древней Греции начинались Олимпийские игры, войны останавливались.

- "Есть футбол и другие виды спорта". Это ваша фраза...

- Да. Но надо знать, в каком контексте я это говорил. Дело в том, что многие люди видят только футбол, который, к сожалению, не так прославляет Украину, как, например, другие виды спорта. Однако многие чиновники и функционеры больше внимания уделяют именно футболу. Я с этим не согласен.

- Вы – олимпийский чемпион по фехтованию, человек, который создал украинскую олимпийскую сборную по фехтованию. Однако все же спрошу: за какую украинскую футбольную команду болеете? Я надеюсь, за "Шахтер"?

- Смотрите, во-первых, я был юным динамовцем. Когда я начинал свой спорт, выбрал "Динамо". То есть сначала я был юным динамовцем, затем зрелым динамовцем, и сегодня я являюсь членом нашего общества "Динамо". К тому же я еще и киевлянин.

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- Финал чемпионата мира по футболу пройдет в 2022 году в Катаре. Например, в июне прошлого года наша юношеская сборная впервые выиграла чемпионат мира по футболу. Помню эйфорию, которая царила в украинском обществе в 2006 году, когда мы вышли в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, и в 2012 году на Евро-2012. Есть ли шанс повторить успех?

- Нужно работать и верить в себя. Вы же понимаете, без веры в себя ничего не будет. Надо настраиваться, что мы подготовимся, будем выигрывать и бежать только вперед. Поэтому я верю в то, что наша команда в состоянии показать свой лучший футбол.

- В следующем году в Токио пройдут летние Олимпийские игры. Уже все украинские спортсмены получили лицензии?

- Нет, не все. Спортивный год еще не закончился, еще есть время принять участие в соревнованиях, побеждать и получать лицензии. Когда возобновятся все международные соревнования, наши спортсмены начнут участвовать и дальше бороться за путевку на Олимпийские игры. Сегодня нам очень важно, чтобы, во-первых, они получили эту путевку, а во-вторых, непосредственно победили на Олимпийских играх. Помните выражение, которое когда-то сказал первый президент Международного олимпийского комитета Пьер де Кубертен? "На Олимпиаде главное не победа, а участие". Конечно, участие для Украины важно. Но главное – это не только участвовать, но и побеждать.

- Как карантин повлиял на возможности наших спортсменов?

- Честно говоря, спорт остановился на полгода, летние Олимпийские игры перенесли на следующий год. Для многих спортсменов это было большое разочарование, потому что к Олимпийским играм четыре года готовятся все федерации, спортсмены и тренеры. Чтобы получить лицензию и принять участие в Олимпийских играх, многие работают десятилетиями. К сожалению, в период карантина остановился весь спорт, не только в Украине, но и в мире. Все соревнования, тренировочные сборы – все было на паузе, и наши спортсмены начали тренироваться дома. Вы же видели в соцсетях, что многие спортсмены покупали домой тренажеры, дома тренировались, готовились. Затем мы вместе с Минздравом разработали пошаговый выход из карантина, чтобы наши спортсмены начали тренироваться уже на стадионах, на улице, в лесу. А месяц назад мы начали уже полноценно готовиться, открыли наши олимпийские базы, спортивные школы, но при условии соблюдения карантина. Мы даже открыли сезон спортивных соревнований, уже пошли чемпионаты Украины.

- А есть спортсмены, которые сошли с дистанции?

- Я не знаю таких спортсменов. Все дальше готовятся. Когда я был спортсменом, участвовал в трех Олимпийских играх. Потом уже как тренер еще в трех. Затем как президент федерации. Вообще прошел семь олимпиад. Есть спортсмены, которые мечтают попасть на Олимпийские игры хоть раз. Например, в фехтовании у нас есть Богдан Никишин (чемпион мира, призер чемпионатов мира и Европы. – Авт.), ему 40 лет. Но он очень мощный и характерный спортсмен. Мы надеемся, что он с командой дойдет до Олимпийских игр и будет бороться за медали. Поэтому на сегодняшний день все украинские спортсмены готовятся дальше.

- На какое количество медалей можем выйти?

- Сложно сказать, сколько точно будет медалей. Но я согласен с вами, надо рассчитывать. Вместе со специалистами, экспертной группой и Олимпийским комитетом мы проводили анализ. Как он делается? Мы видим, какие результаты показывают спортсмены в течение нескольких лет на чемпионатах Европы и мира. Это где-то 15-20 спортсменов. Но надо понимать, что на таких топовых спортсменов, которые уже побеждали на чемпионатах мира и Европы, настраивается весь мир. Я всегда говорил и буду говорить, что у наших молодых спортсменов, которые едут на Олимпийские игры, есть все возможности завоевывать медали. Мой первый раз на Олимпийских играх – это 1992 год. И мы с командой победили. Это пример того, что много опытных спортсменов проигрывают Олимпийские игры психологически. Я считаю, что молодым спортсменам будет психологически легче участвовать и побеждать. Поэтому мы рассчитываем где-то на 15-20 медалей.

- На последних Олимпийских играх в Рио в общем зачете мы заняли 31-е место. На первом – США, на четвертом – Россия. После распада "совка", мне кажется, мы с Россией были на одних стартовых позициях. Почему же Украина сейчас плетется в хвосте?

- Самое главное в подготовке наших спортсменов, начиная еще с детства, – это тренер. Поэтому очень важно поддерживать специалистов, чтобы у детских тренеров было желание идти на работу, набирать детей, забирать их с улицы. Также очень важно, чтобы тренеры высокого мастерства, которые готовят наших спортсменов к чемпионатам мира, Европы и Олимпийским играм, были обеспечены всем. Чтобы их удовлетворяла заработная плата, условия подготовки спортсменов. Когда СССР распался, многие тренеры уехали работать за границу: в Америку, Германию, Италию, Китай. То есть многие тренеры, которые не нашли себя в то время в Украине, сейчас готовят наших конкурентов. И это первое, что мы потеряли. Во-вторых, почти за 30 лет независимости в Украине практически не строили спортивную инфраструктуру, спортивные объекты, многофункциональные спортивные площадки, Дворцы спорта. Да, точечно где-то что-то делали. Но системного развития спортивной инфраструктуры в Украине не было. Поэтому, к сожалению, мы потеряли свои позиции.

- Вы неоднократно говорили о необходимости повышения финансовой мотивации тренеров. Сколько должен получать тренер, чтобы он остался работать в Украине?

- Это риторический вопрос. Он должен получать достаточно, чтобы обеспечить свою семью. Надо просчитать. Например, тренеры сборных команд Украины получают 40-50 тыс. грн. Это уже хорошие деньги, чтобы готовить наших спортсменов.

- А сколько их коллеги за такую ​​же работу получают за границей?

- Гораздо больше. Я полностью за то, чтобы наши тренеры зарабатывали в Украине, как за границей. Но нам также надо смотреть, сколько у нас получает учитель в школе... Если мы хотим идти в Европу... к примеру, в Италии или Германии обычный тренер получает 1,5-2 тыс. евро в месяц. То есть 50-60 тыс. грн. И нам надо к этому стремиться. Тогда все звенья подготовки наших спортсменов, от детского до взрослого – спорта высших достижений, будут обеспечены, и наши тренеры будут работать. С 1 января мы уже подняли зарплаты тренерам ДЮСШ. Шаг за шагом мы поднимаем и будем поднимать уровень зарплат. Но вы же видите, в какое время я пришел на должность. К сожалению, во время пандемии Covid-19, когда весь бизнес остановился. Поэтому поднимать сейчас этот вопрос будет нечестно. Но нам вернули средства на подготовку спортсменов – 475 млн грн. А еще в начале пандемии, вспомните, у нас был секвестр бюджета...

- Да, вас "резали" по живому...

- Надо понимать, что во время карантина наша подготовка остановилась, и нам не были нужны эти деньги. Но сейчас, когда мы уже возобновили подготовку, нам вернули 475 млн грн.

- Еще до прихода в министерство вы говорили, что надо поднимать уровень премиальных. Вы стали министром – как продвигается дело?

- На сегодняшний день Украина – одна из тех стран, где премиальные за Олимпийские игры на достаточно высоком уровне. Да, достаточно никогда не будет. Но, к примеру, за золотую медаль дается $125 тыс. Потом на местном уровне мэры городов еще что-то доплачивают. Есть еще спонсоры, которые дарят автомобили. Есть зарплаты, стипендии от президента.

- Финансировать только какой-то один вид спорта неправильно. Но Украина не такая богатая страна. Мы едва сводим концы с концами. На какой вид спорта вы бы сейчас пустили больше средств?

- Нам нужно сфокусироваться на приоритетных видах спорта – тех, которые развиваются в стране, которые побеждают на чемпионатах Европы и мира. Есть спортсмены, тренеры, реально мощные федерации, которые не только получают бюджетные деньги, но и привлекают средства спонсоров, меценатов, бизнеса. У нас хорошо идет фехтование, свободная и греко-римская борьба, стрельба – пулевая и из лука, биатлон, фристайл, гребля – академическая и на байдарках и каноэ, спортивная и художественная гимнастика. Можно перечислять еще много видов спорта, которые приносят славу Украине. Поэтому, повторюсь, надо поддерживать приоритетные виды спорта, которые реально развиваются и побеждают. На всех денег полностью не хватит. Я считаю, что бюджетные средства надо предоставлять тем федерациям, которые работают, серьезно развивают вид спорта, и таких федераций много.

- То есть создавать между ними конкуренцию...

- Да. Невозможно всем дать одинаковые условия. У нас есть расчеты, таблицы, и каждый год мы смотрим, кто какие результаты показывает, как развивается, сколько детей вовлечено, сколько занимается. Поэтому я считаю, так будет честно. Смотрите, в 2001 году я стал главным тренером. На фехтование выделялось очень мало средств, поскольку в 1996-2000 годах на Олимпийских играх у нас не было медалей. Я это понимал. Тогда президент федерации Сергей Мищенко поддержал нас средствами, потому что нам не хватало. Три года мы работали, и где-то на третий у нас уже появились чемпионы мира и Европы. И только тогда министерство нам стало выделять еще больше средств. Потом на Олимпийских играх мы взяли "бронзу", в 2008-м – "золото". Я веду к тому, что чем выше результат мы показывали, тем больше нам давали. Поэтому всем надо работать. Когда появляется результат, когда спортсмены начинают побеждать, тогда государство уделяет внимание, поддерживает и дает средства для развития этого вида спорта.

- Мы уже вскользь коснулись биатлона. О наших достижениях в биатлоне и Елене Пидгрушной, чемпионке Олимпийских игр в Сочи, наверное, слышали и знают все.

- Там не только она взяла медаль. Победила вся команда. В командных гонках вся команда стала олимпийскими чемпионами: сестры Вита и Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима. Это наша мощная команда, которая в 2014 году победила на Олимпийских играх, мы тогда произвели фурор. К сожалению, после Олимпийских игр у нас началась война.

- Да, именно те Олимпийские игры в Сочи связывали с планами России аннексировать Крым и начать войну на Донбассе. Вернемся к спорту. Вторая часть моего вопроса – о крайне запущенной инфраструктуре, к примеру для прыжков с трамплина (аварийный трамплин в Николаеве) и бобслея (в Тернопольской обл.). Сколько на это нужно денег?

- В этом году более 1,1 млрд грн тратится на обновление спортивной инфраструктуры по всей стране. Например, хорошая олимпийская база для водных видов спорта будет в Тернополе. На прошлой неделе мы были в Буче (под Киевом), смотрели, какая там будет построена база по следующим направлениям: легкая атлетика, волейбол, гандбол, баскетбол, футбол, мини-футбол, борьба, бокс, дзюдо, самбо, теннис и настольный теннис. Общее количество учеников – 760. А ввести в эксплуатацию ее должны уже до конца года. Уже в этом году откроется физкультурный центр в Луганской области, с бассейном, дорожками для бега и футбольной площадкой. Были с президентом на Херсонщине. Там планируется строительство Центра олимпийских видов спорта "H2O" – бассейн с инфраструктурой для наших водных видов спорта. Также мы просчитали, сколько денег в этом году нужно дополнительно. Но, к сожалению, их еще нет. А это больше 1 млрд грн. Мы уже просчитали, сколько нам нужно средств на достройку многофункциональных спортивных в Ровно, Полтаве, Хмельницком. Туда тоже нужно более 1 млрд грн. Вы же понимаете, если 30 лет ничего не делалось, за год-два сложно все построить. Но сначала надо хотя бы достроить то, что начали, потому что по всей Украине стоит много недостроев. Также надо реконструировать многие ДЮСШ, а этим должны заниматься местные власти.

- Хорошо, будет ли новый трамплин в Николаеве и бобслей в Тернопольской области?

- Мы говорим о трамплине для фристайла... Сейчас строится трамплин в Тернополе, идут переговоры о строительстве на Закарпатье. По бобслею, федерация еще не выходила на нас с предложением, где и что нужно сделать. Ну и надо смотреть на спортсменов. Есть Александр Абраменко – украинский фристайлист и олимпийский чемпион – и плеяда молодых спортсменов, которые хотят заниматься. Мы же с вами уже говорили о приоритетности видов спорта. Поэтому я думаю, что в Тернополе будет такой трамплин. На Закарпатье тоже будем строить трамплин. Я уже встречался с министром обороны, потому что на балансе Минобороны очень классные спортивные объекты. Например, спортивная база "Тисовец" (центр зимних видов спорта международного значения. – Авт.).

- На балансе Министерства обороны?

- Да. А ЦСК (стадион Центрального спортивного клуба ВСУ. – Авт.)? Для нас был очень важен тир, который находился во Львове. К сожалению, там был пожар, и он сгорел. Мы говорили с министром обороны, чтобы построить новый тир, а в "Тисовце" обновить базу. И министр это поддержал. Кстати, в планах на спортивной базе "Тисовец" тоже построить трамплин для фристайла.

- А ледовые арены? Вы как-то говорили, что нам критически не хватает льда.

- Да. Я и сейчас могу сказать, что нам критически не хватает ледовой арены. Нужно, чтобы все местные власти это понимали. Рассчитывать только на министерство – неправильно. Для подготовки олимпийских чемпионов нужно много баз, одной не хватит. Но, конечно, нужна одна масштабная ледовая арена, где будет собираться и готовиться вся сборная Украины. Наверное, это всегда в столице. В Киеве разрабатывается проект ледовой арены рядом с улицей Города Шалетт. Почему я об этом знаю, потому что этот проект начинался еще при мне, когда я возглавлял соответствующий Департамент молодежи и спорта в КГГА. Сейчас он на выходе, там будет 11 тыс. кв. м – не только ледовой арены, но и залы для единоборств и других видов спорта.

- А комплекс "Авангард"? Когда планируете сдать?

- По "Авангарду", если в следующем году нам выделят средства, мы его закончим. Также в этом году на олимпийской базе в Конче-Заспе мы уже начинаем строительство многофункционального спортивного дворца. Там будут готовиться наши фехтовальщики, борцы и боксеры. То есть мы будем расширять базу. А уже сейчас на улице готовим проект по легкой атлетике.

- Согласны ли вы с тезисом, что профессиональный спорт могут позволить себе только состоятельные семьи? Потому что собрать ребенка на сборы, более того, воспитать профессионального спортсмена – на это нужны большие деньги.

- Категорически не согласен. По Украине 1300 ДЮСШ. Все они финансируются из городских бюджетов. Когда спортсмен попадает в сборную команду Украины, всем обеспечивает государство – финансирует поездку на соревнования и расходы, связанные с этим. Да, на все средств не хватает. Об этом надо говорить прямо. Но чтобы были залы, тренеры работали, какой-то инвентарь закупался – это финансируется. И еще раз подчеркну: местная власть должна понимать, что спорт прославляет государство и финансировать его надо не по остаточному принципу. В мире Украину знают, когда побеждают наши спортсмены. Тогда говорят: "О, Украина есть на карте". Поэтому местная власть должна понимать, что надо вкладывать средства в реконструкцию ДЮСШ, закупать инвентарь...

- В середине марта СМИ написали, что первой вашей реформой на должности стало внедрение "шведского стола" на олимпийской базе в Конче-Заспе. Почему это было так важно для наших спортсменов? Тренеры тоже имеют доступ к "шведскому столу"? Какие еще реформы впереди?

- Для меня это не реформа. Это то, что априори должно быть. Это – как вы утром встаете и идете пить воду или чистите зубы. Наши спортсмены готовятся, мощно тренируются, и им надо сбалансированное питание, чтобы у них был выбор. А не так, что у них стоит на столах только рыба или мясо. Это же не мы сами придумываем, что им есть. Нет. В команде работают врачи, которые разрабатывают специальные программы питания. "Шведский стол" дает выбор. Сначала мы это сделали для спортсменов. К сожалению, не хочу обвинять предшественников, но они не понимали, что тренеры должны нормально питаться, иметь доступ к "шведскому столу". Почему этого не было? Не предусмотрели средств. Пять месяцев мы работали с Минфином, и неделю назад, наконец, Кабмин поддержал, и наши тренеры уже рядом со спортсменами нормально питаются, у них есть выбор. Я сам был тренером, и для меня это принципиальный момент.

- Перейдем к политике. Знаете, как журналист я уже не первый год наблюдаю за переходом профессиональных актеров, певцов, деятелей культуры и спортсменов в политику. Скажу прямо: примеры Вакарчука, Онищука и т. д. показывают, что хороших и профессиональных менеджеров в Раде и Кабмине из них не получилось. Почему у вас должно получиться?

- Во-первых, потому что я этого хочу. Ну, и главное – я считаю, что на такие должности людям нужно приходить подготовленными. Им надо работать в этом направлении и в этой области. Посмотрите на мой путь. Я был спортсменом, потом тренером, после этого год работал здесь, в министерстве, начальником отдела. Затем я был главным тренером, директором Департамента молодежи и спорта города Киева. Сейчас я стал министром. Я прошел все этапы подготовки наших спортсменов с детства до взрослого спортсмена. Я понимаю, что надо ребенку в школе, спортсмену сборной команды Украины. Я знаю, что надо построить и закупить для наших спортсменов. Это надо пройти, прожить и профессионально знать. Я это прошел.

- Вас система не съела?

- Система и госслужба – очень тяжелая и неповоротливая. Но, знаете, когда есть цель, когда ты хочешь и мечтаешь что-то сделать для страны, наших спортсменов, людей из спорта, на это уже не обращаешь внимания и просто работаешь. Понимаешь, что это месяцы, годы... Но после окончания своей спортивной карьеры я работал в этой области 20 лет. Вы привели пример политиков, ну они же никогда не работали в этом направлении, они не знают, что надо делать.

- Год назад вы были в проходной части списка "Слуги народа". Все же в последний момент решили не идти в Раду. Почему? Своих министерских амбиций вы не скрывали. Вас попросили уступить место кому-то другому? Пообещали, что станете министром, а потом что-то пошло не так?

- Если бы мне тогда пообещали министерское кресло, я бы сразу стал министром. Логично? Но министром стал человек, который, к сожалению, к спорту не имел никакого отношения. Рада – это законодательная работа. А я всегда работал "в поле".

- Так вы же сначала согласились зайти в список...

- Сначала согласился, а потом решил, что в исполнительной власти, в КГГА, я буду более эффективным менеджером. Поэтому для себя решил не идти в Верховную Раду. И я уверен, что в КГГА сделал гораздо больше, чем если бы пошел в Верховную Раду и работал там.

- Потом была эта, мягко говоря, странная история со "слиянием и поглощением" министерств.

- Уже больше десяти раз объединяли, разъединяли министерства... Благодаря президенту мы остановили реорганизацию и возобновили наше министерство. И я уверен, что так гораздо эффективнее, чем это было бы Министерство культуры, молодежи и спорта.

- Кто вам первый позвонил и предложил возглавить министерство? Зеленский?

- Президент предложил мне. Это была общая встреча с профессионалами из спорта, которые меня заслушали, услышали мое видение, как я вижу развитие спорта, отношение к спорту, спортсменам и тренерам. Я объяснял свою программу, как и что я вижу. Было много специалистов...

- Были и другие кандидаты на должность?

- На встрече я был один.

- А что это была за история с общим бизнесом с нынешним президентом Национального олимпийского комитета России?

- Я родился в Советском Союзе. Я выступал в сборной команде Советского Союза. Мы тогда победили на Олимпийских играх. С друзьями, с которыми мы и победили на Олимпийских играх, создали бизнес. Это было 15 лет назад. В 2014 году я вышел из этого бизнеса. И на этом все закончилось.

- Громкий прошлогодний скандал с россиянами, которых из-за допинга отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира, – как вы, бывший профессиональный спортсмен, отреагировали на это? Что об этом говорили в спортивной тусовке? Часто ли вообще происходят такие скандалы?

- Тема с допингом поднимается всегда. Она не сегодня родилась. Много моментов, когда есть допинг у спортсменов, их дисквалифицируют. Это пример для всех не употреблять допинг, честно готовиться, чтобы все тренеры и федерации понимали, что ничего не надо скрывать. Мы за честный и чистый спорт. Это пример для всех стран мира, что не надо принимать допинг и надо выигрывать честно.

- Считаете ли вы, что когда-нибудь украинские и российские футбольные команды снова смогут играть на одном поле?

- Когда мы вернем Крым, когда мы закончим войну на Донбассе, когда наши условия будут выполнены. Если эти условия не будут выполнены, когда еще идет война, гибнут наши ребята, это невозможно.

Напомним, в начале марта Верховная Рада сменила состав Кабинета министров Украины:

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