ИСК ОБРИЙ достроит чужой долгострой на Дорогожичах

Инвестиционно-строительная компания «ОБРИЙ» в 2019 году приступила к реновации одного из известных долгостроев столицы - ЖК «Grand Park» по ул. О. Телиги, 25 в Шевченковском районе города, дав ему новое название Uno City House

Призрак прошлого

Жилой 25-этажный дом возле станции метро "Дорогожичи" начали возводить в 2008 году. Заказчиком строительства выступило ООО "Алимпекс-Мертингер", а генеральным подрядчиком – ОАО "Трест Киевгорстрой-5". Однако кризис, обусловивший банкротство застройщика, остановил проект на уровне первого этажа. И с тех пор его публичная судьба замерла. Объект упоминался лишь в печально известных рейтингах долгостроев столицы, которые ежегодно публиковали СМИ. Даже в одном из них занял "почетное" четвертое место.

"На четвертом месте – жилой комплекс "Crand Park", который планировался по адресу ул. О. Телиги, 25. Строительство началось перед самым кризисом в 2008 году. И в отличие от других участников рейтинга, здесь успели поднять лишь первый этаж, на чем дело, собственно, и закончилась", – говорится на сайте 3m2 в статье 2016 года, посвященной ТОП-5 долгостроев Киева. Также в публикации отмечается, что незаконченное строительство превратилось в большую свалку посреди жилых домов и с видом на Дорогожицкий парк.

Похожую характеристику объекта встречаем и на сайте "1NEWS". В статье "Как решить проблему недостроев в Киеве" автор пишет: "Площадка превратился в большую свалку, которая неоднократно горела. Здесь собираются люди, ведущие асоциальный образ жизни. В ближайших домах часто случаются кражи".

И только весной 2019-го у забора, который в течение последних десяти лет ограждал призрак долгостроя, появилась табличка с паспортом нового строительного объекта. Она сообщала о начале работ по завершению строительства многоэтажного жилого дома. С тех пор началось движение и за оградой.

Вторая попытка "вернуть к жизни"

В 2016 году Инвестиционно-строительная компания "ОБРИЙ" покупает на открытом аукционе в ПАО "Укрсоцбанк" объект незавершенного строительства по ул. Телиги, 25 и регистрирует право собственности в Государственном реестре имущественных прав на недвижимое имущество.

"Мы прекрасно осознавали наличие широкого спектра рисков для застройщиков в этом бизнес-направлении. И все же решились заняться этим проектом. Поэтому благодаря усилиям команды ИСК "ОБРИЙ" одним долгостроем в столице станет меньше", – комментирует решение компании Сергей Приходько, заместитель директора по капитальному строительству ИСК "ОБРИЙ".

16 июля 2018 года ИСК "ОБРИЙ" заключает договор аренды земельного участка с Киевским городским советом для завершения строительства многоэтажного жилого дома по ул. Елены Телиги, 25.

"Начиная работу над проектом, мы тщательно просчитали все возможные риски. Провели геологические изыскания и обследовали строительные конструкции. В результате, получили выводы, подтверждающие удовлетворительное состояние объекта долгостроя. Имеющиеся частичные устаревшие конструкции в процессе строительства будут полностью заменены", - поведал Сергей Приходько.

23 марта 2019 после получения всех исходных данных, разработки проектной документации, согласования генерального плана и позитивного заключения комплексной экспертизы было получено разрешение на выполнение строительных работ 3113190810110. Этот документ удостоверяет право Инвестиционно-строительной компании "ОБРИЙ" на начало выполнения строительных работ по завершению строительства многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными офисными и торговыми помещениями и подземным паркингом.

Uno City House – это единство места, времени и людей

В свою очередь, Виктория Попович, директор ИСК "ОБРИЙ", сообщила, что объект будет реконструирован в односекционный 25-этажный жилой дом с подземным паркингом и террасой на крыше. Жилой комплекс будет иметь собственную инфраструктуру на первом этаже дома. Она будет включать продуктовый магазин, салон красоты, аптеку и отделение банка.

Также, по ее словам, на втором этаже здания запроектированы офисы с выходом на террасу. С третьего по двадцать пятый этаж – 263 квартиры. На 24 и 25 – разместятся квартиры в двух уровнях. На крыше – терраса общего пользования. Дом будет оборудован двумя лестничными клетками и тремя пассажирскими лифтами. Основной вход в здание предусмотрен с северо-западной стороны, со стороны внутреннего двора. Заезд автотранспорта на территорию участка – со стороны ул. Елены Телиги.

"Проект будет достроен в другом формате с другим наполнением. Над ним работали архитекторы ООО "ГЛОБАЛ-ПРО". На мой взгляд, им удалось сделать из долгостроя объект, который будет востребован на рынке. Жилой комплекс Uno City House способен объединить под своей крышей людей общих взглядов и интересов, однако достаточно уникальных как личностей. Для этого в нем предусмотрены общие террасы на втором этаже и на крыше здания. Uno City House дает вам возможность найти единомышленников и просто новых друзей", – комментирует Олеся Перчак, заместитель директора по коммерческим вопросам ИСК "ОБРИЙ".

"Жить в Uno City House – это не замыкаться в четырех стенах, а пользоваться всеми преимуществами, которые мы устроили для вас", - резюмировала она.

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