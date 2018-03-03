Искусство спичек: мастера со всей Украины показали свои творения

Двухметровый корабль, самый длинный поезд и огромное панно. И все это – из спичек

В Киеве состоялся конкурс изделий из спичек: съехались мастера со всей страны.

Тринадцать спичечных произведений сегодня пополнили реестр рекордов. Художники доказали, что спички – не игрушки, а материал, из которых можно создать настоящие шедевры.

Одним из таких является уменьшенная копия боевого линкора, которую создал мастер по спичечным изделиям Иван Котляревский. Его длина составляет почти два метра. Для того, чтобы создать такое творение, понадобились несколько бутылок клея и тринадцать с половиной тысяч спичек. Работа над ним длилась целый год.

"Брались с интернета поперечные сечения корабля, вырезались, ставили поперек и обклеивались рядами из спичек", – рассказал о своей работе мастер.

Невероятными кажутся картины из спичек, на которых легко узнать писателя Тараса Шевченко и певца Виктора Цоя. Эти изображения созданы без единой капли клея.

"Сначала делаются кубики маленькие – 10 на 10. А потом выкладываются в эти кубики выкрашенные спички. Выкладываются по схеме специальной. Кубики соединяются тоже спичками и они между собой держатся силой трения", – рассказал автор спичечных картин Сергей Короляк.

Примечательно, что картины Сергей не продает, а украшает ими квартиру: для него это хобби.

Совершенно удивительными являются музыкальные инструменты из спичек: гитара, гармошка и бандура. Они также вошли в национальный реестр рекордов.

Напомним, мы ранее писали про фаната "Манчестер Юнайтед" Криса Скотта, который построил макет "Олд Траффорд" из спичек. Он склеивал спички на протяжении 450 часов, чтобы воссоздать уменьшенную копию стадиона "красных дьяволов".