Искусство ткачества и валяния: как создают настоящее гуцульское чудо – лижнык

Универсальный ковер создают три дня всей семьей. Весной моют, красят и прядут шерсть, а зимой занимаются ткачеством

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Искусство ткачества и валяния: как создают настоящее гуцульское чудо – лижнык Лось Елена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/02c/73e/5c702c73e242d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/02c/73e/5c702c73e242d.jpg 2019-03-10T06:02:00+02:00 Украина Универсальный ковер создают три дня всей семьей. Весной моют, красят и прядут шерсть, а зимой занимаются ткачеством

Лижнык — совершенно универсальная и уникальная вещь, сделанная исключительно из шерсти местных овец, созданная полностью вручную и с небольшой помощью природы. Его можно использовать, как душа пожелает. С пододеяльником это будет теплое одеяло, наброшенное на кровать — плотное покрывало и лечение артритов и радикулитов, на полу — отличный ковер. Те, у кого есть лошадь или корова (ну а вдруг), могут укрывать ее в морозы старым лижныком — тогда ей никакие болезни не страшны.

Исторически сложилось так, что ткут эти уникальные одеяла в селе Яворив, что недалеко от Косива. До сих пор в этом регионе, как и в старину, на лижныки усаживают молодых, их кладут в гроб к умершему. Уникальность лижныкарства в том, что даже если захотеть освоить это мастерство, все равно придется поселиться здесь. Ведь нужно не только суметь заготовить нитки и соткать полотно, но и правильно вывалять его в реке. Сейчас в Яворове осталось всего 15—20 мастериц, которые этим занимаются. У каждой — свой авторский стиль и свои поклонники.

Читайте также На Закарпатье возрождают традиции крафтового пивоварения

С детства за станком

Мы отправились к известной мастерице Богданке Шрайбер, чтобы узнать о ее работе. Девушка очень известна в своем регионе: даже наша случайная попутчица в Ивано-Франковске рассказала, что у нее не только самые качественные, но и самые интересные модели. Водитель маршрутки остановился прямо напротив ее дома. Что тут живет мастерица, ясно сразу: рядом с домом вывешены уже готовые работы, от которых на морозе буквально идет пар — сохнут после валяния.

Нас приглашают в мастерскую, где Богданка работает вместе с мамой Анной. Они даже вспомнить не могут, когда начали этим заниматься — всегда в доме был ткацкий станок и всегда на нем ткали лижныки.

"Мама ставила меня на табуреточку и показывала. Так постепенно я училась это делать. У меня есть высшее образование, я окончила университет. Но я понимаю, что в селе я вряд ли найду работу, на которой мне будут так же хорошо платить и которую я смогу совмещать с заботой о детях и семье. А так — утром встала, немного поткала, собрала детей в школу и садик, приготовила обед — и снова работаю", — говорит Богданка.

14-летний старший сын уже помогает ткать небольшие вещи — подушки или пояса от радикулита.

Вес и цена

Чем тяжелее лижнык, тем больше в нем шерсти и тем он дороже. Средняя цена — от 1500 грн и выше. Покупают лижныки не только украинцы, но и по всему миру: например, сейчас готовят большую партию в Финляндию. Пользуются ими и в Китае, и в Америке. Но чаще всего берут для перепродажи и туристы: видят эту красоту на специальном стенде вдоль дороги — и не могут проехать мимо. Мастерицы говорят, что ни разу никто в их селе не украл ни одну работу, хотя традиционно их вывешивают около ворот.

Витрина. Узоры у каждой мастерицы свои. Этот пейзаж с домиком Анна создавала неделю, он станет ковром

Нитки: с овцы до веретена

Ткать шерстяные одеяла начали именно тут, потому что в регионе всегда было развито овцеводство. Работа над лижныками начинается в апреле-мае, когда овчары начинают стричь баранов и продавать шерсть. Она попадает в руки мастеров грязной, свалянной, и требуется много сил и времени, чтобы довести ее до ума. Как правило, изготовление лижныков — это семейный бизнес. Работы хватает всем: в производстве участвуют даже малыши.

Классические лижныки трехцветные: используются натуральные цвета шерсти — белый, черный и серый. Но Богданка делает разноцветные. Красит нитки прямо во дворе. Для этого необходимо 2—3 часа на живом огне проварить их вместе с красителем. Добиться необходимого оттенка — настоящее искусство. Уже вымытые и высушенные окрашенные нитки отдают на завод, где их очищают и сматывают в большие бобины — кужели. Потом самый сложный этап: из готовой шерсти нужно скрутить толстую ниточку и намотать ее на веретено. Она получается довольно широкая — толщиной примерно с палец. Мастерицы признаются: прясть нитки намного сложнее, чем ткать. Тут нужен не только навык, но и выносливость: в процессе работы очень напрягается и болит рука. Многие отдают эту работу односельчанам, чтобы освободить время и силы для ткачества.

Помимо использования ярких ниток, в семье мастерицы есть еще один неклассический прием. Здесь стараются не чесать готовые изделия (вытягивают специальной щеткой нитку, делая лижнык пушистым и более мягким). Анна объясняет:

"Все равно со временем она сваливается, и вся красота пропадает. Да, считается, что такой лижнык мягче, но он со временем может испортиться. Поэтому мы продаем их такими, как есть".







Рождение: три дня на ногах

В мастерской три станка, все изготовлены под заказ. Один пока без хозяйки, но мастерицы надеются, что в ближайшее время смогут привлечь кого-то работать им в помощь. Станок должен быть точно подогнан под рост ткачихи, потому что если наклоняться или, наоборот, держать руки высоко, то очень быстро устанешь.

Основа — шерстяные нитки, но довольно тонкие, сейчас их покупают фабричными в бобинах, а еще лет 10—15 назад приходилось самостоятельно накручивать на веретено пальцами. Из двух бобин (а стоят они, ни много ни мало, 1100 грн) наматывается основа примерно на 10 лижныков. Для этого на чердаке есть специальная моталка, на которую и набирают, причем по специальной системе, чтобы потом их проще было заправить в ткацкий станок. На это уходит примерно целый рабочий день.

В зависимости от орнамента, на один лижнык мастерица тратит три рабочих дня. Приспособиться к работе просто: говорят, что ткать однотонное полотно можно научиться за день, а вот создавать узоры уже сложнее. Нитки очень толстые, поэтому челнок тут не предусмотрен, их протягивают вручную. Потом нажимают педаль, нитки основы перекрещиваются и можно прибивать толстую нить лядой. Чем сильнее и плотнее нитки будут прибиты, тем качественнее получается лижнык. И так, нитка за ниткой, создается этот теплый шедевр.

Есть тут и свои приметы: если ошиблась в узоре и пришлось распускать или случайно надорвала одеяло, когда вычесывала или валила, тем быстрее на него найдется покупатель. Если же все прошло идеально, продать сложно.

Богданка показывает на телефоне сотни узоров, которые она может сделать. Объясняет, что одни клиенты просят в гуцульском стиле, другие — в европейском, с геометрическими узорами.

"Самый популярный — фантазийный узор, когда я выкладываю разноцветные нитки, как душа лежит. Самые популярные цвета — красный и синий. Кстати, цена зависит и от цвета: однотонный серый или белый будет стоить намного дешевле, чем цветной. Иногда бывают и необычные заказы — вот этот, с пейзажем и хаткой, заказал мужчина из соседнего села, хотят повесить на стену как ковер. Работала над ним, наверное, неделю", — делится Богданка.

Говорит, что когда работает над знакомым узором, то буквально на автомате все делает, может и болтать, и сериалы смотреть. А вот когда высчитывает новый для себя орнамент, то лучше не мешать, чтобы не запуталась.

Больше всего у ткачих страдают ноги — приходится бегать туда и обратно. Хотя длина станка всего два с половиной метра, но пройди за каждой ниточкой туда-обратно — и десяток километров за день наберется. С другой стороны, Богданка считает, что именно постоянная работа с шерстью вылечила ее от частых простуд:

"В детстве я часто болела, мне даже ставили диагноз бронхиальная астма. А когда приехала сюда жить и работать, то перестала болеть! Может, переросла. А может, именно эта работа мне и помогла вылечиться".

Читайте также Как говорит Украина: специфический и забавный сленг разных областей нашей страны

Валило: шерсть сбивает река

Только что снятый со станка лижнык называют "голым". Пользоваться им пока нельзя: нитки еще рыхлые, насвалянные вместе. В Яворове есть специальное место, где их валяют, и называется оно соответственно — валило. Много лет назад семья родственницы Богданки перегородила реку Рыбница и построила его — огромный деревянный чан, в который постоянно поступает чистая вода. Тут могут валяться одновременно до 10 лижныков.

От дома мастериц до валила идти пешком примерно километр. Носят лижныки, перекинув через плечо. "Сухие весят 5—6 кило. А когда тащишь мокрые, кажется, что они тебя раздавят", — смеется Богданка.

Владелица валила Светлана рассказывает: очень многое зависит не только от качества и вида шерсти, но даже от того, как работает каждая мастерица, и от температуры воды. Летом, когда она теплая, процесс валяния занимает около 3—4 часов, а зимой лижнык может барахтаться и сутки. Ей нужно постоянно следить за процессом валяния.

"Например, если мастерица принесла изделие 2,5 м, а ей нужно 2,2 м — то нужно следить, чтобы оно не уменьшилось, например, до двух метров, — объясняет Светлана. — Для этого приходится его доставать из воды (а лижнык в мокром состоянии весит до 30 кг) и прикладывать к специальной деревянной мерке. Если не угадала — оставляю еще на какое-то время, и приходится повторять".

Смеется: если не угадала и ее подопечный уменьшился больше, чем нужно, иногда приходится даже выкупать, а потом продавать туристам. За валяние одного лижныка берут 40 грн.

Водные процедуры. Одновременно может валяться до 10 лижныков

Возрожденная традиция

Лижныки тут ткали всегда, но их возрождение и популярность связывают с именем мастерицы Параски Шкрибляк-Король. В 60-е годы прошлого века она не только придумала, как осовременить это старинное ремесло, но и улучшила классическую технологию. Она же с семьей открыла школу, где учила всех желающих ткать из шерсти. Сейчас у каждой мастерицы свой стиль. А воспроизвести элемент чужого узора считается плохим тоном.

Варианты орнаментов

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Искусство ткачества и валяния: как создают настоящее гуцульское чудо – лижнык". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Лось Елена Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.