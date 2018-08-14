Используют космические снимки: в Украине началась масштабная проверка лесных хозяйств

Сегодня, 17:52

По данным Государственной фискальной службы, благодаря борьбе с контрабандой, экспорт древесины в июле – по сравнению с предыдущим месяцем – уменьшился втрое


Госаудитслужба проверяет лесные хозяйства. Масштабную проверку поручил провести Владимир Гройсман ,чтобы выявлять схемы незаконного экспорта украинского леса. По данным Государственной фискальной службы, благодаря борьбе с контрабандой, экспорт древесины в июле – по сравнению с предыдущим месяцем – уменьшился втрое.

Как отмечается, Госгеокадастр сейчас с помощью космических снимков сверяет фактическую вырубку леса с теми, которые должны быть по документам Гослесагентства.

Как сообщалось, в апреле 2015 года Верховная Рада приняла изменения в Закон "Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов" (относительно моратория на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде). Данным документом вводится 10-летний мораторий на вывоз лесопродукции за пределы таможенной территории Украины.

После введения моратория в ЕС заявили, что запрет экспорта противоречит нормам Соглашения об ассоциации. Снятие моратория является обязательным условием получения Украиной третьего транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро.

23 июля Гройсман заявил, что правительство к середине сентября подготовит отчет о проведенной работе по борьбе с контрабандой леса, объемы которой достигают 6-8 млрд грн в год.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко вернул в Раду закон об ужесточении ответственности за контрабанду леса. В Администрации президента пояснили, что глава государства поддерживает усиление уголовной ответственности за контрабанду леса, но выступает против лоббистских схем, которые нарушают условия Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. 
видео, Украина, лес, вырубка леса

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Источник:

"Сегодня"

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