Из Киева на Приазовье и Донбасс запустят новый ж/д маршрут

"Укрзализныця" назначила курсирование двогруппного поезда Киев-Бердянск-Покровск. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает УНН.

"Обеспечиваем круглогодичное сообщение с Донбассом и Азовским побережьем. Таким образом мы избегаем проблемного вопроса относительно ночного сообщения 120-тысячного Бердянска и ряда районов Донецкой области со столицей и другими регионами Украины", – отметил Кравцов.

Напомним, "Укрзализныця" назначила на март 13 дополнительных поездов и дополнительные рейсы "Интерсити".

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" вводит "лист ожидания" при покупке билетов на поезд. Как пояснил и.о. главы УЗ, такая функция понадобится, если билета на нужное направление нет. В таком случае пассажир сможет заполнить заявку. Как только билет появится в продаже – пассажир получит приоритетную возможность его выкупить.

Напомним, в 2018 году "Укрзализныця" планирует дважды поднять тарифы на пассажирские перевозки – весной и осенью. В целом тариф вырастет на 24%.