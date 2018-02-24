Из Киева на Приазовье и Донбасс запустят новый ж/д маршрут

Сегодня, 20:40

"Укрзализныця" обеспечивает круглогодичное сообщение с Донбассом и Азовским побережьем

Фото: uz.gov.ua
Фото: uz.gov.ua

"Укрзализныця" назначила курсирование двогруппного поезда Киев-Бердянск-Покровск. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает УНН.

"Обеспечиваем круглогодичное сообщение с Донбассом и Азовским побережьем. Таким образом мы избегаем проблемного вопроса относительно ночного сообщения 120-тысячного Бердянска и ряда районов Донецкой области со столицей и другими регионами Украины", – отметил Кравцов.

Напомним, "Укрзализныця" назначила на март 13 дополнительных поездов и дополнительные рейсы "Интерсити".

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" вводит "лист ожидания" при покупке билетов на поездКак пояснил и.о. главы УЗ, такая функция понадобится, если билета на нужное направление нет. В таком случае пассажир сможет заполнить заявку. Как только билет появится в продаже – пассажир получит приоритетную возможность его выкупить.

Напомним, в 2018 году "Укрзализныця" планирует дважды поднять тарифы на пассажирские перевозки – весной и осенью. В целом тариф вырастет на 24%.
укрзализныця, поезда, маршрут, Интерсити

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