К 2030-му украинская энергетическая система станет "зеленой" на 50%

К 2030 году производство электроэнергии в Украине на 50-90% будут обеспечивать возобновляемые источники. Эту тему обсудят на 10 Международном форуме и выставке постоянной энергетики Центральной и Восточной Европы — SEF 2018 Kyiv.

По прогнозам директора компании IB Centre Europe, председателя оргкомитета форума SEF 2018 Kyiv Виталия Давия, к 2030 году 50-90% электроэнергии в Украине будут обеспечивать солнечные и ветровые электростанции. Другая часть электроэнергии будет генерироваться гидро-, тепловыми и атомными станциями, мощности которых снизятся.

Как это реализовать

Внедрение потребует создания в областях Украины децентрализованных энергетических систем. Их стабильность обеспечат мощные накопители энергии (energy storages) и виртуальные блокчейн-регуляторы. Так мощности возобновляемых источников возрастут в 9-10 раз и превысят 12 ГВт.

Стимулом ускорения этого станет падение цен на оборудование и аккумуляторы — на 50-60% и 65-70% соответственно.

Это позволит без зеленых тарифов производить электроэнергию, которая будет конкурировать с традиционными производителями электроэнергии.

"Я нарисовал будущее, которое в нынешних условиях выглядит несколько футуристическим. Есть много заинтересованных в заработке больших денег на „мирном" атоме, угле, облэнерго. И децентрализация для них — приговор. Но тренды на глобальном энергетическом рынке меняют индустриальный ландшафт очень быстро", — уверен Виталий Давий.

Изменения обсудят на SEF 2018 Kyiv

Достижения в этой сфере будут представлены на 10 Международном форуме и выставке постоянной энергетики Центральной и Восточной Европы SEF 2018 Kyiv. Форум пройдет в Киеве с 16 по 19 октября в отеле Hilton и представит проекты мощностью более 2 ГВт.

Спикерами станут 60 экспертов, количество участников превысит 400 делегатов из 30 стран. 100 компаний представят свои решения и оборудование на выставке, которая состоится 17-19 октября в выставочном центре АККО.

Спонсоры SEF 2018:

Тераватт спонсор — Blockmaster

Партнер — KNESS

Гигаватт спонсор — RECOM

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Мегаватт спонсоры — Helios Strategia, Longi, Solar Steelconstruction, Huawei (Photomate), JA SOLAR, JinkoSolar , Atmosfera, KARBON CNS, Ingeteam (Voltage Group), Talesun, Energy Alternative (Seraphim Solar), Smart Energy, Suntech

Генеральный юридический партнер — Sokolovskyi and Partners

Главный финансовый партнер — UKRGASBANK

Генеральный технический партнер — ЕКТА

Киловатт спонсоры — Eco-Optima, Zucchetti Centro Sistemi, Unisolar, Fronius, Odeskabel, 3000 energy & IBC Solar, Solar Chornobyl

Контакты:

Тел.: 044 383 03 56

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E-mail: sef@ibcentre.org