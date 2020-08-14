К каналу "Украина 24" присоединились ведущие Тала Калатай и Юлия Войнар

К команде информационного канала "Украина 24" присоединились Тала Калатай и Юлия Войнар.

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"Наша информационная команда пополняется звездными профессионалами. "Украина 24" — это новостная платформа, с помощью которой зрители узнают обо всех важных событиях в Украине и за ее пределами. И мы рады сообщить, что телеведущие с большим опытом работы на информационных каналах — Тала Калатай и Юлия Войнар — стали частью нашего медиа-холдинга. Еще раньше к нашей команде присоединился Иван Яковина — один из лучших журналистов-международников. Все они — ведущие с уникальной манерой ведения программ и с четкой точкой зрения", — поделился главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак.

Уже с 17 августа Юлия Войнар и Тала Калатай появятся в эфире канала разнообразных мнений "Украина 24". Тала станет ведущей LIVE формата, а Юлия — ведущей новостей. Они расскажут зрителям о главных, актуальных и резонансных событиях.

Профессиональная деятельность Талы Калатай многогранна — она ​​украинская телеведущая, актриса и преподаватель. Сегодня Тала посвящает свое время журналистике, исследует современное информационное пространство. Основная цель ведущей — объективно и беспристрастно рассказывать зрителям о главных новостях.

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Новая ведущая канала "Украина 24" Юлия Войнар давно зарекомендовала себя в медиапространстве как настоящий профессионал. Начинала Юлия как журналист, позднее — работала редактором, автором и ведущей на украинском телевидении.

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Напоминаем, что ранее к каналу присоединился Иван Яковина — журналист и эксперт в международной политике. Каждое воскресенье в 11:00 ведущий на канале "Украина 24" подводит международные итоги недели в проекте "Світогляд сьогодні".

"Украина 24" — команда настоящих профессионалов. В новом сезоне будет еще больше масштабных премьер и новых медиа лиц. Мы неоднократно удивим зрителей!

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