Кабмин добавил выходной к Рождеству-2020, но его придется отработать

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Кабинет министров утвердил перенос рабочих дне в 2020 году, которые припадают рядом с праздниками. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания правительства премьер-министр Алексей Гончарук.

"6 января решили сделать выходным и перенесли рабочий день на 11 января", – сказал он.

В решении Кабмина отмечается, что с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2020 году 7 января – Рождества Христова, правительство рекомендовало руководителям государственных предприятий, учреждений и организаций (кроме органов Пенсионного фонда Украины, Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта", Государственного казначейства и банковских учреждений) перенести в 2020 году рабочий день с понедельника 6 января на субботу 11 января.

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Таким образом, в начале января следующего года у украинцев будет четыре выходных подряд – с 4-го по 7-е.

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С приходом осени Новый год становится все ближе. Всего чуть более двух месяцев отделяет нас от новогодних праздников. Так что уже пора задаться вопросом, какие будут выходные дни на Новый год в 2020 году в Украине, чтобы заранее спланировать свой отдых на это время. Новости "Сегодня" писали о выходных днях на Новый год 2020 в Украине, и сколько будем отдыхать.

Также вы может узнать о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине. Общее количество рабочих дней в ноябре составляет 21. А выходных дней в конце осени будет девять.

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