Кабмин утвердил порядок эвакуации заключенных в случае военного положения

Сегодня, 14:54

Правительство определило, что делать с удерживаемыми в колониях или СИЗО лицами и куда их отправят

Фото: AFP
Фото: AFP

Правительство опубликовало постановление относительно порядка эвакуации осужденных и арестованных лиц в случае объявления военного положения.

В данном постановлении говорится об эвакуации следующей категории лиц: задержанных, подозреваемых, обвиняемых, в отношении которых применена мера пресечения – содержание под стражей; осужденных (военнослужащих); отбывающих такие наказания, как арест, ограничение свободы, лишение свободы на определенный срок и пожизненное лишение свободы; находящихся в изоляторах временного содержания, следственных изоляторах, учреждениях исполнения наказаний, гауптвахтах и дисциплинарном батальоне; лиц, которые находятся в специальных палатах учреждений здравоохранения и комнатах для временно задержанных военнослужащих Вооруженных Сил, расположенных в местностях, приближенных к районам, где ведутся боевые действия.

Данная категория граждан эвакуируется в места для предварительного заключения и исполнения наказаний, которые расположены в безопасной местности. Таким образом, в случае объявления военного положения в местности, приближенной к зоне боевых действий, проводится обязательная эвакуация указанной категории лиц. Размещение, содержание и обеспечение эвакуированных осужденных и лиц, взятых под стражу, осуществляется в соответствии с нормами, определенными законами и другими нормативно-правовыми актами.

"Решение о проведении эвакуации осужденных и лиц, заключенных под стражу, из местностей, приближенных к районам, где ведутся боевые действия, в соответствующие учреждения для предварительного заключения и исполнения наказаний, расположенных в безопасной местности, принимается соответствующим военным командованием вместе с военными администрациями (в случае их образования)", – отмечается в установленном Кабмином порядке.

Напомним, еще в 2015 году Верховная Рада приняла закон о правовом режиме военного положения. Разработку закона СНБО инициировало еще в конце февраля. Впрочем, как пояснил тогда секретарь Совбеза Александр Турчинов, его цель вовсе не во введении военного положения сейчас и немедленно, а в том, чтобы подкорректировать устаревшее законодательство в соответствии с новыми вызовами. Читайте подробней, что в него входит.

Ранее президент Украины Петр Порошенко говорил о вероятности военного положения. Он отмечал, что украинских бойцов нельзя оставить без права действовать адекватно в условиях агрессии РФ, подчеркнул президент.
Кабмин, эвакуация, заключенные, военное положение

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Источник:

УНИАН

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