Кабмин в полтора раза увеличил количество "весенних" призывников

За два месяца на военную службу призовут более 15 тысяч мужчин

Кабинет министров принял распоряжение, которое утверждает численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле – мае 2018 года, передают "Українські Новини".

Так, согласно распоряжению правительства, общая численность призывников составит 15 190 человек, из которых в Национальную гвардию направят 4 тыс., в Вооруженные силы – почти 9 тыс. человек.

В частности, в Киеве планируется призвать 563 юноши. Максимальное количество призывников (1 520 человека) планируется набрать в Днепропетровской области, а минимальное (255 человек) – в Закарпатской.

Также на заседании правительства распоряжением был утвержден объем расходов для проведения весеннего призыва в 2018 году – в размере почти 55 млн грн.

При этом объем расходов на одного призывника составит 3 617 гривен 13 копеек, из которых 3 524 гривны пойдут на выплату денежной помощи призывнику.

Отметим, на осенний призыв 2017 года планировалось призвать на службу 10 460 человек.

Как сообщалось, 15 февраля президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году. В указе президента определены на 2018 год следующие сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу: апрель – май и октябрь – ноябрь.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко назвал Вооруженные силы Украины одной из самых активных и наиболее эффективных армий Европы. "В течение последних трех лет мы стали одной из самых активных армий в Европе, хотя до этого армия была в очень плохом состоянии. И наша стратегия также является очень важным шагом для будущего цивилизации", – подчеркнул глава государства.

Также Петр Порошенко заявил, что Украина продолжает наращивать военную мощь.