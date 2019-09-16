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Качество и безопасность: на что ориентироваться при выборе зажигалок

16 сентября, 09:40

Актуально

Известно, что около 73% зажигалок, которые продаются в Европе, не соответствуют международному стандарту безопасности ISO 9994

Чем опасны некачественные зажигалки

Любая зажигалка – это газовый резервуар под давлением, поэтому является потенциально опасным продуктом. Так, некачественный материал корпуса или превышение допустимого количества заправленной жидкости при нагревании могут спровоцировать взрыв. Опасность возникает и когда огонь оказывается выше ожидаемого уровня, что может привести к ожогам, возгоранию и прочим последствиям.

Украинское телевидение расскажет о рисках несчастных случаев, возникающих в результате пользования зажигалками

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С целью проинформировать потребителей о потенциальной опасности зажигалок, которые не были разработаны и изготовлены в соответствии с международными стандартами, на телевидении Украины стартовала рекламно-информационная компания от BIC. Телевизионные ролики иллюстрируют основные сценарии аварий, возникающих при использовании некачественной продукции, и призывают зрителя ответственно относиться к выбору зажигалок при покупке.

Миссия компании ВІС – обеспечить украинского потребителя качественными и безопасными товарами, которые нужны ему для более комфортной жизни. Поэтому наряду с предупреждением о последствиях использования аналогов сомнительного качества, в своей рекламной кампании BIC сообщает о старте продаж в Украине зажигалок с защитой от детей.

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Фото: А. Миронов

Переходи на сторону европейских норм безопасности

Качество и безопасность – абсолютный приоритет компании BIС в изготовлении зажигалок, которые проходят более 50 автоматических проверок и соответствуют стандартам безопасности:

  • ISO9994, цель которого обеспечить качественное производство для безопасного и предвиденного использования. Является обязательным в Европе с 2004 года, в Украине – с 2016;
  • EN13869, цель которого защитить детей в возрасте от 4 лет и 3 месяцев от возможных последствий игры с зажигалками. Является обязательным в Европе с 2008 года, рекомендованным в Украине – с 2019.

Под слоганом "Переходи на сторону европейских норм безопасности", компания BIC продолжает нести свою миссию по защите потребителей в Украине.

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