Как достичь успеха в бизнесе: женский взгляд
Женщины эффективно управляют как большими заводами, так и маленькими частными предприятиями
Женщины руководят половиной компаний, признанных лидерами украинской экономики по результатам исследований Национального бизнес-рейтинга. Они эффективно управляют как большими заводами с тысячным коллективом, так и маленькими частными предприятиями на несколько работников.
Накануне праздника 8 Марта мы расспросили у бизнес-леди о женском взгляде на успех, чем они руководствуются в работе, какие проверенные рецепты достижения цели знают.
Галина Шимечко – директор медицинского центра "Жизнь", кандидат экономических наук, доцент (г. Львов).
- Скажите, каких принципов в бизнесе придерживаетесь лично вы, чтобы достичь цели?
- Принципы моей работы – словно кирпичики, без которых существование медцентра было бы невозможным. Во-первых, любовь к своему делу. Если полюбить то, чем занимаешься, работа будет приносить колоссальное удовольствие. Во-вторых, человечность. Далее – ответственность, настойчивость, честность и смелость. Не стоит бояться трудностей и опускать руки. Смелость обязательно принесет желаемые плоды. И последнее: чтобы произошло чудо, нужно верить в собственный успех, иметь позитивный настрой. Так гарантированно перевернешь горы!
Светлана Самофал – директор ООО "Регион энергосбыт" (г. Покров, Днепропетровская обл).
- Чем отличаются, по вашему мнению, в управлении компанией женщины и мужчины?
- Деловые женщины принимают честные решения, учитывая интересы своих партнеров. Они лояльны к подчиненным, ценят своих сотрудников. Также могут быстро выполнять задачи, даже если одновременно занимаются несколькими делами. А еще очень хорошо запоминают информацию и внимательно относятся к сказанному.
Екатерина Яценко – директор ЧП "Итака МЕД" (Неврологическая клиника доктора Яценко), врач-невролог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник института физиологии им. А. А. Богомольца НАН Украины, член Европейской Ассоциации неврологов (EAN), Женщина Украины 2018.
- Поделитесь, пожалуйста, рецептом успешного бизнеса в мужском мире.
- Рецепт один – просто оставаться женщиной!
Интересно, что возглавляют прекрасные дамы предприятия из совершенно разных отраслей экономики. К примеру, Татьяна Дитрих руководит компанией "Ротер" (Днепропетровская обл.), которая продает текстильные изделия, помогает создавать домашний уют. А Екатерина Демчак – предприятием "АО "Фортуна" (Киевская обл.), которое реализует сельхозтехнику. Галина Вовчаста – руководитель салона красоты "Premium Relax Club" во Львове, который первым в западной Украине внедряет новинки косметологии. Елена Большакова основала компанию по производству сухофруктов "Серджио", и ее лакомства сейчас можно приобрести по всей Украине.
Из года в год в топ Национального бизнес-рейтинга входят образовательные учреждения, медицинские учреждения, туристические компании, строительно-монтажные и другие предприятия, возглавляемые женщинами. И это свидетельство того, что прекрасной половине украинского общества по силам покорить любую вершину бизнеса.
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