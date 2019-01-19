Как инвестировать в антиквариат: советы эксперта
Чем дешевле сегмент антиквариата, тем тяжелее на нем заработать, предупреждают эксперты
На украинском рынке антиквариата сейчас – большой выбор и низкие цены. И можно встретить действительно редкие вещи, уверен антиквар Леонид Комский. Для желающих вложить деньги советует, прежде всего, живопись.
"Это украинское неофициальное послевоенное искусство, которое по-разному называют. Нонкорформизм, андеграунд. Но, в общем, в целом это не соцреализм. Рост цен наблюдается даже сейчас, в кризис. А также все больший интерес вызывает современное искусство", – говорит Леонид Комский, эксперт по антиквариату, директор аукционного дома.
И если уж собрались инвестировать в древности, не разменивайтесь на мелочи.
"Чем дешевле сегмент антиквариата, тем тяжелее с него потом достать деньги. Если эти деньги рассматриваются как вложение", – говорит Федор Зернецкий, эксперт по антиквариату, директор аукционного дома.
Эксперты говорят, что сейчас самое время собирать коллекции.
Ранее мы уже писали о том, как вложить деньги в антиквариат и искусство.
Также сообщалось, что среди клиентов антикваров не стало ни одного депутата или чиновника.
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