Как использовать технологии, чтобы выиграть в суде

За год украинскими судами рассматривается около 3,5 млн дел. Учитывая, что в судебном споре, как правило, две стороны, то это означает как минимум 7 млн участников процесса ежегодно. Зачастую это компании, частные предприниматели, просто обычные люди, далекие от юриспруденции.

Хоть судебный процесс и считается прерогативой юристов, но сталкиваться с ним приходится, по ряду причин, множеству людей. И тут перед каждым возникает проблема поиска аргументов. Такие аргументы строятся не только на основе знаний законодательства, но и на анализе судебной практики. Именно в судебной практике можно обнаружить тенденции, как рассматривается судом та или иная конфликтная ситуация.

И здесь кроется основная проблема. На сегодняшний день в государственном реестре судебных решений находится более 80 млн документов. Человек самостоятельно не может изучить такой огромный массив информации. Даже подготовленный специалист не скажет с абсолютной уверенностью, как тот или иной судья склонен рассматривать спор.

А компьютерный алгоритм сможет сделать это за несколько секунд. Именно это и делает система PravoSud. Проект недавно победил в Украине в номинации "Лучший стартап в сфере больших данных" в рамках международного конкурса EuroAsian Startup Awards и запустил полную версию своей системы.

Узнать, в какой день недели наибольший шанс получить позитивное или негативное решение у конкретного судьи, как долго может длиться рассмотрение той или иной категории споров? Пожалуйста! PravoSud разрабатывался прежде всего для юристов, конечно. Поэтому он представляет собой систему поиска и анализа судебных решений – инструменты, без которых подготовиться к судебному заседанию невозможно.

Но со слов Михаила Вертепы, руководителя проекта, в итоге была создана комплексная система, со множеством инструментов, которые могут быть полезны как юристам, так и бизнесу, а также обычному человеку. Поиск документов устроен просто – стоит лишь набрать поисковое слово, а затем получить результат. "Мы изначально хотели сделать простое в использовании приложение, - говорит Михаил, – без необходимости применять множество стоп-слов, правил и т.д.".

В системе есть возможность найти и просмотреть статистические данные по конкретному судье. Увидеть, как складывается его практика. Такая информация предоставлена в виде графиков и таблиц, что делает ее восприятие намного проще. Причем, на каждый из таких графиков можно кликнуть и перейти к просмотру непосредственно документов.

В одном из разделов приложения можно быстро найти и просмотреть по какому-либо субъекту предпринимательской деятельности историю судебных споров, исполнительных производств, найти информацию по делам о банкротстве. Все данные сформированы по группам и пользователь сразу видит, интересна ли ему та или иная информация.

Наконец, система предлагает мониторинг данных по государственным реестрам относительно субъектов предпринимательства, судебных дел, судебной практики. И если первые два вида мониторинга являются уже традиционными, то мониторинг судебной практики является нововведением. Пользователь может индивидуально настроить профиль мониторинга и оперативно получать в мессенджере оповещения о появлении документов по заданным параметрам: тип документа, суд, судья, регион, инстанция, категория дела, и даже поисковое слово или словосочетание.

Технологии в юриспруденции, убежден Михаил, могут служить не только профессиональным юристам. В украинском обществе существует запрос на справедливое и прозрачное правосудие. PravoSud – это не только инструмент для юристов и бизнеса, а и средство, позволяющее любому человеку получить представление о прогрессе в достижении этой цели.

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